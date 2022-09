Chtěla bych Prahu bez bezdomovců, říká kandidátka na pražskou primátorku Anna Šabatová

Lidovky.cz: Proč jste se vlastně rozhodla vstoupit do pražské politiky? Občas to nebývá nic moc pěkného.

Původně jsem o tom neuvažovala, přiznám se, že jsem potřebovala šťouchnutí. Byla jsem v situaci tří měsíců od smrti manžela, o kterého jsem velmi intenzivně pečovala. Pak mi ale tento velký úkol odpadl a do toho přišla tato nabídka. Nejdříve jsem byla překvapena, ale protože přišli jak sociální demokraté, tak Zelení, tak jsem si řekla, že to je úžasná příležitost pro obnovení levice v České republice.

Není totiž dobře, že velká část lidí není reprezentována stranami, které by citlivě vnímaly jak demokracii, tak sociální oblast a životní prostředí. Podle mého názoru je důležité rekonstituovat levici, která se již nedívá dozadu, je generačně jinde a reaguje na dnešní svět a jeho problémy. Neřeší, zda bylo, či nebylo lépe. Naopak dívá se dopředu, neboť svět je složitý, komplikovaný – a je třeba adekvátních levicových odpovědí. A tomu bych ještě chtěla věnovat své síly.

Další rozhovory přineseme s těmito lídry: Zdeněk Hřib (Piráti)

Petr Hlaváček (STAN)

Jan Čižinský (Praha sobě)

Bohuslav Svoboda (Spolu)

Patrik Nacher (ANO)

Lidovky.cz: Můžete při tom využít své zkušenosti jak z disentu, tak z práce ombudsmanky?

Myslím, že se mi mohou hodit všechny zkušenosti. Zdůrazňuji, že ve volbách jde o politické funkce, ne manažerské. A já mám velké množství zkušeností ze všech možných oblastí veřejné správy. A také z vyjednávání, což není úplně zanedbatelné. Jako ombudsman musíte vést řadu jednání, kdy se snažíte něčeho dosáhnout jen tím, že někoho přesvědčíte. Nemáte žádný nástroj, jak ho přinutit.

Ale mám pracovní zkušenost i z akademického prostředí, ze sociálních služeb i z práce v nakladatelství.

Mohlo by se říci, že můj věk je určitý handicap. Ale pozitiva, která s sebou věk přináší, jsou myslím také velká.

Lidovky.cz: Máte tři hlavní volební priority, kterým se chcete věnovat...

Když jsme je tvořili a debatovali nad nimi, nebylo ještě tak jasné, že přijde další velké téma, a tím je zdražování energií. Na to samozřejmě budeme muset reagovat – a již reagujeme. Ale ty původní tři zní zjednodušeně: péče, příroda, bydlení.

Lidovky.cz: Začněme tedy bydlením. Můžete prozradit váš recept na řešení bytové problematiky?

Startovací pozice je velmi nepříznivá. Nejsou jednoduchá a rychlá řešení. Vidíme ale cestu v počtu bytů ve fondu obecního bydlení. Město musí disponovat více byty. Bohužel jich je nyní v majetku města jen asi pět procent. Ve Vídni jich mají přes 50 procent. Odpovědnost jde za předchozími garniturami, ale nemá cenu plakat nad rozlitým mlékem. Je třeba stavět – a investorem musí být město. Není možné, aby se v Praze tak lehce dávaly developerům pozemky. Společnosti musí za poskytnuté pozemky městu přinášet benefity v podobě bytů a výstavby infrastruktury, občanské vybavenosti.

Chceme také stoprocentně zastavit privatizaci, ten nástroj hlavní město má. A částečně bychom chtěli vykupovat byty a domy, samozřejmě uvážlivě. Dále budeme rozvíjet myšlenku městské nájemní agentury, kterou považujeme za správnou. A budeme podporovat i jiné druhy neziskové výstavby, třeba družstva.

Pak jsou tu věci, které nejsou v moci hlavního města, ale máme zákonodárnou iniciativu. Budeme například usilovat o vyšší zdanění prázdných bytů. Víme, že zhruba 13 procent bytů je neobsazených. A vytvořit legitimní tlak tímto směrem může zvýšit množství bytů na trhu a snížit jejich ceny.

Lidovky.cz: Co si představit pod pojmem transformace městských sociálních služeb?

Jednak rozvoj terénních služeb, především zvýšení množství lidí v nich, jednak zkvalitňování života v již existujících institucích. Chceme, aby každý, kdo se rozhodne pro péči v rodině, měl dostatečnou nabídku podpůrných služeb. Existuje také koncept pečující komunity, který bychom chtěli více podporovat.

Zcela racionálně bychom chtěli rozšířit možnosti terénních služeb a postarat se o to, aby ti lidé byli kvalitně placeni. Nebudou totiž snadno sehnatelní, zejména na současném trhu práce. Sociální služby ale musejí být schopny nabízet víc pomoci. Mám osobní zkušenost, kdy neseženete výpomoc na večer a na víkend, pokud se sami dokážete postarat. Toto zasáhne dříve či později prakticky každou rodinu. Současně bych byla ráda, kdyby byla Praha městem bez bezdomovců, a to především díky kvalitní prevenci a návratu do bydlení těch stávajících.

Lidovky.cz: Co příroda v Praze, adaptace na klimatickou změnu?

Praha přijala klimatický plán. Jsme rádi, že ho přijala, a my ho budeme naplňovat, možná důsledněji než současné vedení Prahy. Jestli je něco typické pro naši koalici – kromě citlivosti k sociálním tématům a spravedlivé transformaci, kterou si vyžádá klimatická změna –, je to uvědomění si rizik spojených s touto změnou a odhodlání konat.

Lidovky.cz: Jaká to jsou?

Klimatická změna ještě stále není brána politiky jako univerzální všeprostupující téma, ale my jsme hluboce přesvědčeni o tom, že tomu tak je. Energetické úspory a systematické vystupování z uhlíkové ekonomiky, ke kterému můžeme poctivě přispět. Druhým směrem je adaptace. Ve změně už jsme, o tom asi nemusím nikoho přesvědčovat. Chceme město připravovat na to, aby se v něm dalo žít i v budoucnu.

Chce to zjednodušeně méně asfaltu a více zeleně. Zapojíme všechnu kreativitu a iniciativy ke zvýšení množství zeleně a vodních prvků ve veřejném prostoru. Dále snižovat energetickou zátěž, zateplovat. Vzniklo Pražské společenství obnovitelné energie, které chceme ještě personálně posílit. Je potřeba, aby lidé sami mohli snižovat své náklady na energie a vyhnout se energetické chudobě. Povede to také k demokratizaci energetiky.

Lidovky.cz: Jak vyřešit zvyšování cen energií?

Dá se to řešit. Přemýšlíme několika směry. Musíme prozkoumat, jak je to se společnostmi vlastněnými městem, jako je například Pražská plynárenská. Zda by se nedaly ceny nějak snížit. Dále jsou tu enormní zisky energetických firem, které by se měly přerozdělit do smysluplných projektů. Lidé by pak nemuseli platit za některé věci a zbylo by jim více peněz na energie. Zvažujeme například snížení ceny za roční jízdenku na městskou hromadnou dopravu na symbolickou korunu. Myslíme, že by to zisky energetických společností dokázaly pokrýt. To je něco, co by také pravděpodobně mělo vliv na vyšší využívání hromadné dopravy a snížilo zatížení automobily. A perspektiva je v rozvoji obnovitelné energetiky a šetření energiemi, ale to chce více času, nebude to tuto zimu.

Lidovky.cz: Jak se díváte na omezování dopravy v centru města?

Chceme jít především cestou pozitivních opatření, případně takových, která nejsou skokově dramatická. Může se jednat například o některá opatření obecné povahy, tedy umístění dopravních značek na vhodná místa. Takové projekty existují, jen v tomto volebním období neprošly.

Výhledově bychom rádi debatovali o snížení rychlosti v rezidenčních čtvrtích na 30 km/h. A do roku 2026 chceme připravit návrh mýta pro vjezd do centra a o tomto hlasovat v městském referendu. To ale vyžaduje hodně vyjednávání a expertiz. Chceme hlavně zabránit tomu, aby centrum stále sloužilo k tranzitu.

Lidovky.cz: Dokážete odhadnout váš volební výsledek? Dostanete se přes pět procent?

Určitě. Vidím to i na víc.

Lidovky.cz: A váš koaliční potenciál?

Dokážeme si představit spolupráci se všemi stranami, které jsou v současné koalici. Ovšem dvě z nich přešly k ODS, a tím de facto vypadávají. Se STANem, Piráty a Prahou sobě si spolupráci představit umíme. To je v podstatě vše.