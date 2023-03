Ať na pokračování Blanky přidá stát, říká primátor Svoboda. Babišova čtvrť v Letňanech podle něj nedopadne

Lidovky.cz: Kam by se mělo hlavní město během vašeho mandátu posunout?

Potěšilo by mě, kdyby se v mém období posunula stavba koncertního sálu. To je totiž mé dítě ještě z období, kdy jsem již jednou byl primátorem. Praha si jako jedno z hlavních měst Evropy určitě zaslouží moderní budovu. Londýn má například dvě, všichni okolo je mají. Staré prostory nejsou špatné, ale zkrátka nedostačují.

Pokud si chceme udržet to, že jsme považováni za muzikální národ a chceme si zachovat naše festivaly Pražské jaro a Pražský podzim, tak musíme mít zázemí. Vím, že se stavba nestihne dokončit v nynějším období, ale chci s ní výrazně pokročit. Nejdůležitější je vyřešit otázku peněz.

Lidovky.cz: Kde byste je vzal?