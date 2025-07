Tři tisíce kilometrů dlouhá objížďka: z Prahy přes Bratislavu do severoněmeckého Münsteru

Startovali v Praze a měli namířeno do severoněmeckého Münsteru. Brzy však nechali Münster daleko před sebou a po několikahodinové jízdě zaparkovali v Bratislavě. Zní to jako parafráze oblíbené cimrmanovské hlášky, ale jde o reálnou logistiku vyvolanou zablokovanou Labskou vodní cestou.

Na začátku tohoto příběhu byla zakázka na nový most v severoněmeckém Münsteru. Jeho největší části v podobě dvou koncových příčníků vyrobili oceláři Metrostavu DIZ v pražských Horních Počernicích, menší komponenty dodal subdodavatel z Ostravy. Vzhledem k rozměrům zakázky padla volba na vodní dopravu. Pohled na mapu by jednoznačně určil, že díly vyrazí z Česka po proudu Labe do Německa. Ale to by se v Drážďanech nesměla v noci na 11. září 2024 zřítit do řeky část mostu. A svou roli sehrálo i letošní sucho.

Všechny díly tak musely směřovat na východ, do bratislavského přístavu pro loď RIO 2, a nyní plují po Dunaji, průplavu Mohan–Dunaj, Rýnu a dalších německých kanálech až do cíle v severním Německu.

Česká vlajka v bratislavském přístavu

Z hlediska dopravy jde o mimořádnou operaci. Dva ocelové svařence o délce 12,5 metru a hmotnosti 70 tun vyrazily na silnici v pondělí 9. června pozdě večer. Protože šlo o nadrozměrný náklad, logistika byla velmi podobná jako v případě obřích vrat pro vodní dílo Gabčíkovo, která rovněž vznikla v hornopočernické dílně Metrostavu DIZ. Nakládku na speciální podvalníky zajišťoval mobilní portálový nakladač Combilift a cestě po dálnici D1 asistovala Policie ČR. Souběžně dorazilo z Ostravy do Bratislavy patnáct dílců mostovky. Celkem 400 tun mostních konstrukcí. Jejich společná cesta lodí po Dunaji a Rýnu do severoněmeckého Münsteru potrvá přibližně tři týdny.

„Každý díl ocelové konstrukce byl technicky tak komplikovaný, že svařování až na staveništi nepřicházelo v úvahu. Tak obrovská a těžká břemena musíme na stavbu dopravit jedině lodní přepravou, tak to měl zadavatel soutěže v podmínkách. Navíc dlouhodobé sucho nám znemožnilo nasměrovat logistiku přímější cestou z Děčína po Labi. Roli sehrálo také bourání mostu v Drážďanech,“ sdělil vedoucí útvaru Milan Kysela z Metrostavu DIZ.

Celkově je tak „objížďka“, kterou musela česká loď RIO 2 absolvovat, dlouhá přes 3000 kilometrů. Za sebou už má 1800 kilometrů dlouhou plavbu do bratislavského přístavu. Naposledy podobnou trasu z Prahy do Bratislavy absolvovala nákladní loď ANDROMEDA v roce 1992, tedy ještě pod vlajkou Československé federace. Vidět nyní na Slovensku velkou českou nákladní loď je proto zcela výjimečná událost.

„Pro naši firmu je to poprvé v její 35leté existenci, kdy plavidlo absolvovalo 1800 kilometrů dlouhou plavbu ze severu Evropy přes Rýn, německé kanály a Dunaj až do přístavu v Bratislavě. Všude po cestě nás místní vřele vítali a v Bavorsku byla posádka obdarována chlebem a místním pivem,“ popisuje jednatel lodní společnosti Evropská vodní doprava Lukáš Hradský.

PŘÍMÝ PŘENOS Z PLAVBY:

Nový most v Münsteru nahradí svého předchůdce a na první pohled vynikne neobvyklým trubkovitým obloukem vedeným napříč mostovkou. Tu k oblouku ukotví kovaná ocelová táhla, typická pro německé mosty. Ocelová trubka složená z devíti dílů pochází také z dílny Metrostavu DIZ a na staveniště se dostala už v předstihu. Most o délce 100 metrů, šířce téměř 12,5 metru a hmotnosti 800 tun bude disponovat dvěma jízdními pruhy a bude sloužit silniční, cyklistické i pěší dopravě.

Technicky nejsložitější komponenty mostu tvoří dva koncové příčníky, které svým designem mohou laikovi připomínat vojenskou techniku. Jejich ocelové prvky přitom mají za sebou podobně dlouhou cestu jako trubky nosného oblouku. „Vstupní plechy putovaly z německých hutí do Itálie na ohranění a svaření a následně do Polska k ohýbání,“ vysvětluje Milan Kysela.

Náhradu starého mostu za nový si vynutila především skutečnost, že původní konstrukce nesplňovala světlou výšku ani rozpětí pro plánované rozšíření kanálu Dortmund–Ems. Původní most Pleistermühlenweg z roku 1954 se podařilo úspěšně demontovat v prosinci minulého roku. Už to byla velmi náročná operace, při níž stavbaři využili splavení konstrukce pomocí pontonu. Podobným způsobem budou v listopadu osazovat most nový.

Generálním dodavatelem investora WSA Westdeutsche Kanäle je rakouská společnost BeMo Tunnelling, která patří do Skupiny Metrostav. Společnost Metrostav DIZ realizovala demontáže i výrobu nového mostu a následně zajistí i montáže a plavební operace. „Česká“ část zakázky má hodnotu v přepočtu 140 milionů korun. Výstavba byla zahájena na konci loňského roku a měla by být dokončena v závěru toho stávajícího.

Čeští mostaři v posledních letech úspěšně pronikají na německý trh. V letošním roce dokončí unikátní ocelový most v Pirně u Drážďan, který ve výšce až 70 metrů překlenuje téměř kilometr široké Gottleubské údolí. V kombinaci se zakázkou v Münsteru a dalšími projekty jde o důležité reference, které Čechům mohou pomoci k získání další práce. V následujících letech by měli němečtí investoři vypsat zakázky na mosty za nižší desítky miliard korun.