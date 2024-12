Česká velkoměsta opustila na Vánoce téměř čtvrtina jejich obyvatel

Vylidnění největších českých měst umocnilo ještě snížení dojíždění lidí, kteří do nich pravidelně míří za prací nebo jinými povinnostmi. Například v Praze klesl počet dojíždějících o 57 procent, vyplývá z dat Centra pro umělou inteligenci Dataclair.ai operátora O2.

„Během běžného pracovního dne do hlavního města přijede z blízkého i vzdálenějšího okolí kolem 250 tisíc lidí, na Štědrý den jich bylo pouze 100 tisíc, tedy o 150 tisíc lidí méně.

To je pro srovnání, jako by tam nedorazila skoro celá Plzeň,“ uvedla O2. V Brně klesl počet pravidelně dojíždějících lidí proti běžnému stavu o 58 procent, v Ostravě o 38 procent.

Zajímavá zjištění přineslo také srovnání mobility obyvatel všech 13 krajských měst. Zatímco třeba z Prahy, Brna nebo Olomouce lidé častěji mířili do vzdálenějších lokalit, rezidenti z některých dalších krajských metropolí vyjížděli převážně do nejbližšího okolí v rámci svého kraje.

V blízkosti svého krajského města nejvíce setrvávali obyvatelé, kteří odcestovali z Českých Budějovic, když v Jihočeském kraji tráví Vánoce 70 procent z celkového počtu dojíždějících.

Podobný trend je možné sledovat u odjíždějících rezidentů Ostravy. V Moravskoslezském kraji zůstalo 62 procent z jejich celkového počtu, v Karlovarském kraji setrvalo 61 procent z celkového počtu rezidentů.

Na opačném konci stojí Praha. Z hlavního města do sousedícího Středočeského kraje zamířilo na Štědrý den pouze 28 procent z celkového počtu odjíždějících rezidentů, další se rozjeli do bližších i vzdálenějších krajů po celé ČR, nejvíce z nich do Jihočeského a Ústeckého kraje.

Z Brna vyjíždělo do spádového Jihomoravského kraje jen 33 procent z rezidentů opouštějících město, dále nejčastěji zamířili do Kraje Vysočina nebo Moravskoslezského kraje.

Z Olomouce větší část odjíždějících obyvatel také vyrazila mimo hranice svého kraje, v jeho rámci jich zůstalo jen 37 procent. Další regiony, které lidé z Olomouce nejčastěji volili pro trávení Vánoc, byly Moravskoslezský a Jihomoravský kraj.