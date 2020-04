Praha bude mít tři testovací místa pro studii nákazy v populaci. Otevřou se 23. dubna

Praha V Praze budou tři testovací místa pro studii rozšíření nákazy covid-19 v populaci, odběrové stany budou stát u ministerstva zdravotnictví, na náměstí Míru a v Kateřinské zahradě. To bude vyhrazené pro seniory a děti. Začít testovat dobrovolníky, kteří se do studie přihlásí, by měla ve čtvrtek 23. dubna v 10:00. Vyplývá to z webu Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) k této studii kolektivní imunity.

Stany v Zítkových sadech u budov ministerstva zdravotnictví a resortu práce a sociálních věcí budou určené pro lidi od 18 do 59 let, otevřené budou každý den od 10:00 do 20:00. Stan v Kateřinské zahradě v areálu Psychiatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice bude určený od 10:00 do 15:00 pro seniory a od 15:00 do 20:00 pro děti. Ty budou do studie testovat jen v Praze a v Brně.



K odběrům by měli chodit jen lidé, kteří nemají nařízenou karanténu nebo akutní příznaky nemoci covid-19 jako je horečka, kašel nebo dušnost. V plánu je v Praze otestovat celkem 5000 lidí, z toho tisícovku dětí mezi osmi a 17 lety věku, 1500 lidí mezi 18 a 39 let, 1500 lidí mezi 40 a 59 let a 1000 lidí od 60 do 89 let. Musí být z Prahy. Na webu se bude postupně objevovat informace, kolik lidí z těchto skupin výzkumníci ještě potřebují. „Máme informace o tom, že už teď je o testování obrovský zájem. Lidé se musí připravit na to, že budou čekat ve frontě,“ řekl dnes na tiskové konferenci k zahájení testování děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi Šedo.

Lidé k odběru potřebují jen průkaz pojištěnce nebo jiný doklad totožnosti. Na místě vyplní dotazník ohledně jejich práce nebo případných příznaků v minulosti, potom jim bude odebraná kapka krve. Výsledek testu budou znát asi za 20 minut.

V celé České republice bude otestováno zhruba 27 tisíc lidí. Kromě Prahy a Brna budou odběrová místa také v Litoměřicích nebo Litovli a Uničově, což jsou místa, která byla na začátku epidemie kvůli vysokému počtu nakažených na čtrnáct dní kompletně uzavřena. Studie má ukázat, jak velký je v populaci podíl lidí, kteří už si nemocí prošli, aniž by měli výrazné příznaky. Tento podíl pak chce ÚZIS a ministerstvo promítnout do modelů dalšího vývoje epidemie, podle nějž pak bude řídit případné zmírňování přijatých opatření k omezení běžného života v Česku.