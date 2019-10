Od hlavního nádraží už kolem magistrály nepovede ‚chodníček smrti‘. Praha buduje novou cestu

Praha Hlavní město nechává stavět chodník u magistrály vedoucí od hlavního nádraží kolem Národního muzea na Vinohrady. Pěší tu nyní využívají obrubník, který je v některých místech jen 30 centimetrů široký. Po dokončení prací bude mít nejužší místo chodníku 175 centimetrů. Řidiči přitom nepřijdou o žádný jízdní pruh.

Nový chodník by měl být hotový na konci listopadu, uvedl ve středu v tiskové zprávě mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.

Pražané cestě od hlavního nádraží k Národnímu muzeu a dále na Vinohrady, kde procházejí v těsné blízkosti projíždějících aut a autobusů, říkají chodníček smrti.

„Chodník podél magistrály mezi hlavním nádražím a Národním muzeem rozšíříme tak, aby se po něm dalo pohybovat bezpečně, důstojně a bez strachu o život. Neubereme zároveň jediný jízdní pruh, jen upravíme jejich šířku,“ řekl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha Sobě).



Podle místostarosty Prahy 2 Václava Vondráška (ODS) usiluje radnice druhé městské části o rozšíření cesty pro pěší v tomto úseku několik let. „Rozšíření chodníku nebylo mnoho let možné z dopravních důvodů. Státní správa i samospráva města zúžení dopravních pruhů odmítala s nemalým přispěním dopravní policie. Ta ve svém stanovisku tvrdila, že z dopravního hlediska by to bylo nebezpečné,“ uvedl.

Chodník bude mít v nejužším místě zhruba 1,8 metru, v nejširším až tři metry. Na magistrále zůstane širší pravý jízdní pruh, aby tudy mohly bezpečně projíždět autobusy.

Stavba navazuje na loni dokončenou úpravu prostoru mezi historickou a novou budou Národního muzea. „Použijeme zde stejnou dlažbu jako u muzejní oázy. Asfalt nahradí krásná žula z Mrákotína,“ doplnil Scheinherr.

Praha 2 podle Vondráška prosadila stavbu lávky nad kolejištěm podél magistrály, která by zajistila přístup k hlavnímu nádraží z východní strany a z Vinohradské ulice. Stavět se měla začít loni. Podle radnice chce ale nad kolejištěm hlavního nádraží postavit společnost Penta nový palác. Zastřešení kolejí mezi ulicemi Španělská, Legerova a Vinohradská a následnou výstavbu na vzniklé ploše mají v plánu jako společný projekt České dráhy, Penta a Sudop Group.

Spolu s rekonstrukcí historické budovy Národního muzea nechal pražský magistrát s Prahou 1 obnovit okolí. Práce trvaly více než rok a stály zhruba 140 milionů korun. Prostor mezi budovami Národního muzea byl vydlážděn, vznikla tam tramvajová kolej. Proměna se týkala také Čelakovského sadů.