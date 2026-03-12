Pražané nejsou spokojení s bydlením. Trápí je cena i dostupnost, říká průzkum

Podle průzkumu 38 procent Pražanů není spokojeno s cenou bydlení a nájmu, 21 procent respondentů pak s obytnou plochou. Třetina Pražanů pak považuje své náklady na bydlení za příliš vysoké.
Polovina Pražanů hodnotí obecně situaci v Praze za nedostatečnou s tím, že se podle nich téma bydlení málo řeší.
„Podívali jsme se na to, co je příčinou nespokojenosti. Byla to otevřená otázka, takže jsme odpovědi nikam nesměřovali. Vidíme, že cena nemovitostí nebo cena za nájem vede,“ komentoval výsledky Jan Burianec z agentury STEM. Na druhém místě skončil nedostatek bytů.
Řešení situace si Pražané představují různě. „Částečně lidé říkají, že to může vyřešit výstavba městských bytů nebo podpora nájemního bydlení, plus další opatření,“ doplnil.
Pražané podle průzkumu navíc chtějí, aby se stavěli nové byty, ale menšina by do toho zapojovala magistrát nebo Pražskou developerskou společnost. Respondenti se také neshodují na tom, zda by mělo město určitým způsobem bydlení dotovat.
Mladí by častěji než starší generace uvítali finanční podporu. „U celkové populace jinak převažuje podpora nájemních bytů nebo startovacích bytů,“ dodal.
Změny se nedějí
Odborníci vidí příčin současné situace hned několik. Podle developera Jana Fidlera ze společnosti SEBRE je počet bytů nejen v Praze žalostný. „Může za to stát, protože nám nedává povolení k tomu stavět. Máme motivace a zkušenosti a není nám umožněno to dělat,“ vysvětlil.
Dodal, že developeři nestaví extrémně draze a mají jen přiměřený zisk. „Vyděláváme peníze, které odpovídají riziku. Problém jsou náklady, které při stavění v Praze máme,“ popsal.
Architekt Vít Máslo upozornil, že není důležité jen to, zda se staví, ale také jak se staví. Pokud se staví málo, tak podle něj cena samozřejmě roste. „Důležité je také to, kde se staví. Za bolševika se stavělo až 12 tisíc bytů ročně. Cenu za to sklízíme dnes, protože se stavělo za městem a nyní musíme dostavovat infrastrukturu,“ objasnil.
Máslo také kritizoval celou řadu regulací, které v Praze platí. S tím souhlasí i ekonom Petr Dufek. „Vymýšlíme dílčí řešení, ale stavíme méně a méně. Výsledky jsou tristní, jsou tristní za Prahu i celé Česko,“ uvedl Dufek s tím, že situace je špatná dlouhodobě a žádné zásadní změny se v posledních letech nestaly. Českou republiku tak výrazně přeskočilo ve stavění například Polsko.
Stát v reakci na situaci s nedostatkem bydlení zřídil post zmocněnkyně vlády pro implementaci stavebního zákona, kterou se stala Hana Landová. Jejím úkolem by mělo být urychlení přípravy stavebního zákona a úpravy některých regulací.