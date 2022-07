Praha znovu pro Ukrajince otevírá uprchlické centrum, které zavřel primátor Hřib

Kabinet však rozhodl o tom, že všechna krajská centra mají zůstat v provozu. Hřib rozhodnutí označil za špatné, město se mu však přizpůsobí. „Z mého pohledu se jedná o rozhodnutí chybné, protože se vůbec nezabývá řešením situace, kdy je v Praze až čtyřikrát větší počet uprchlíků na hlavu než v některých jiných krajích,“ řekl.

Zavřít centrum doporučil městský krizový štáb na zasedání 1. června. Od uzavření na místě působí alespoň informační služba dobrovolníků z Českého červeného kříže. „Zatím také nebyl vytvořen relokační mechanismus a není zajištěna koordinace s cílovými městy a obcemi, po čemž Praha už od března volá,“ dodal primátor.

Podle magistrátu bude pomoc Ukrajincům probíhat tak, že KACPU poskytne jenom nouzové přístřeší a ubytovací kapacity Správy uprchlických zařízení. Otevírací doba centra bude od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin, v pátek od 8 do 14 hodin. O víkendech a svátcích nebude centrum v provozu vůbec. Nouzové ubytování bude Praha nabízet nonstop skrze stanová městečka a takzvaný „front desk“ na hlavním nádraží.

Právě v tomto železničním uzlu v centru metropole, kde už několik měsíců střídavě koordinuje pomoc uprchlíkům Iniciativa Hlavák, zavládlo ze znovuotevření centra nadšení. „Příchozí uprchlíci nutně potřebují jednotné kontaktní místo pro informační služby týkající se registrace, zdravotního pojištění, pracovních práv a vzdělávání,“ napsala pro Lidovky.cz mluvčí iniciativy Mlada Hošková.

Hřib viní vládu

Praha má problémy i s ubytováním již přítomných Ukrajinců, protože například jeden hotel, ve kterém mohli běženci bydlet, vypověděl magistrátu smlouvu. „Teď řešíme více než 200 lidí, jimž musíme zajistit ubytování jinde,“ vysvětluje Hřib a zopakoval, že z jeho pohledu vláda neřeší relokační mechanismus s dostatečnou prioritou. Její postup by měl být opačný – nejprve jej vytvořit a až poté řešit asistenční centra. „Je to vizitka vlády Petra Fialy,“ míní Hřib.

„Upozorňujeme na to, že vzhledem k opatřením plynoucím z novely Lex Ukrajina II nemají uprchlíci ubytovaní v těchto (nouzových) zařízeních nárok na humanitární dávku. Samoživitelky a důchodci, kteří tvoří drtivou většinu uprchlíků, takto nemají ani sebemenší možnost se časem přestěhovat do jiného bydlení, což tvoří současný systém dlouhodobě neudržitelným,“ míní dobrovolnická Iniciativa Hlavák. „Pevně doufáme, že rozhodnutí k neposkytování jiných kapacit v rámci pražského KACPU bude spojené se systémem relokací a možností ubytování v jiných krajích, a to nejen pro nově příchozí, ale i v rámci sekundárního ubytování,“ zní její přání podle Hoškové.

Ohroženi bezdomovectvím

Na skutečnost, že bude třeba nejprve zajistit dobrovolníky, na kterých je provoz centra ve Vysočanech závislý, upozorňuje i Hřib. Klíčová tak bude znovu koordinace mezi institucemi a dobrovolnickými organizacemi. A týkat se to bude opět i zmiňovaného „hlaváku“, na který byla upřena pozornost už dříve. „Dobrovolníci Iniciativy Hlavák se na pražském hlavním nádraží denně setkávají s desítkami uprchlíků, kteří jsou držiteli dočasné ochrany, ale přišli o humanitární ubytování, a tedy vypadli ze systému podpory a jsou akutně ohroženi bezdomovectvím. Bez další strategie pro přeubytování uprchlíků v nouzových přístřeších a efektivní relokace v rámci krajů neexistuje humánní a udržitelné řešení uprchlické krize,“ upozorňuje iniciativa.

Od začátku ruské invaze na Ukrajinu získalo česká víza 390 159 běženců. Nejvíce z nich je podle statistik ministerstva vnitra v Praze, asi 90 tisíc. Přesný počet uprchlíků před válkou, kteří pobývají v České republice, není známý, část z nich totiž odjíždí do jiných zemí nebo se vrací domů. Podle posledního červnového odhadu úřadů zůstává v Česku asi 280 000 až 300 000 běženců, hlavně žen s dětmi.