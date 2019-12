Praha chce kontrolovat pracovní povolení řidičů taxi a zakázat blokaci čísel kontrolorů v aplikacích přepravců

Praha Vedení Prahy chce prosadit do novely zákona o silniční dopravě týkající se taxislužby, aby město mělo možnost kontrolovat, zda žadatel o licenci má pracovní povolení, nebo aby musel vykonat zkoušku způsobilosti.

Také chce uzákonit, aby nebylo možné v aplikacích alternativních přepravců blokovat telefonní čísla a platební karty magistrátních kontrolorů. Na dotaz ČTK to v pondělí řekl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha). Novelu bude v lednu projednávat Senát, kterému Praha své návrhy předloží.



„Celkově věcně s novelou souhlasíme, není to celkový nesouhlas. Ale potřebujeme tam podchytit dvě tři věci, které se snažili naši poslanci prosadit, ale bohužel se to nepodařilo, proto to zkusíme ještě v Senátu,“ řekl Scheinherr.



Magistrát za poslední dva roky vydal asi 1300 řidičských průkazů řidičům z takzvaných třetích zemí. „Vydáváme jim licenci taxislužby, aniž bychom mohli zkontrolovat, zda vůbec mají pracovní povolení. Dochází velmi často k tomu, že si je odvádí cizinecká policie a vyhošťuje je. Chceme tak, aby před přidělením licence taxislužby měl úřad možnost zkontrolovat pracovní povolení,“ řekl Scheinherr.

Do novely chce vedení města zapracovat také povinnost podrobit se zkoušce způsobilosti. Město podle Scheinherra sice souhlasí se zrušením zkoušek z místopisu, nicméně chce, aby řidič musel projít zmíněnou zkouškou způsobilosti. „Zajistí, že má (řidič) základní znalosti práv a povinností, jaké pojištění musí mít a podobně. Takovou znalosti by podle nás měli mít všichni,“ řekl Scheinherr.

Třetím návrhem je zakázat možnost blokovat v aplikacích alternativních přepravců mobilní čísla a platební karty. „Takže nemůžeme vykonávat kontroly. Chceme, aby tohle bylo zakázáno,“ řekl.

Vyjádření k novele měli pražští radní projednat v pondělí. Nakonec rozhodnutí odložili. „Dozvěděl jsem se, že zasedání Senátu bude až 29. ledna a dostal jsem ještě nějaké podněty od kolegy poslance (Patrika) Nachera (ANO), které bychom tam chtěli doplnit a projednat se senátory,“ řekl Scheinherr.

Klíčovou změnou v novele je zrušení povinnosti vést záznam o provozu vozidla. Auta taxislužeb tak už nebudou muset mít taxametry jako dosud. Místo nich by taxíky mohly využívat mobilní aplikace, které už nyní používají řidiči Uberu nebo Boltu (dříve Taxify).

Místo povinné střešní svítilny s nápisem TAXI budou muset být nově všechny taxíky označeny evidenční nálepkou, kterou bude vydávat místní dopravní úřad za zhruba 500 korun. Platilo by to ale pouze pro taxikáře, jejichž služby si zákazníci objednají elektronicky. Střešní svítilnu tak budou nadále mít vozy, které si lidé zastaví na ulici. Novela počítá s odpovědností provozovatelů taxislužby, včetně zprostředkovatelů, za to, že služby budou poskytovat pouze řidiči s oprávněním.