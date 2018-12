I bez závěru policie. Praha chce urychleně odškodnit zraněné po pádu trojské lávky

PRAHA Rok po pádu trojské lávky v Praze čtveřice zraněných stále nedostala odškodnění. Pojišťovna totiž čeká na závěry policie, která dosud nerozklíčovala, kdo konkrétně je za zřícení stavby zodpovědný. Nové vedení metropole ovšem odmítá delší prodlevu, poškozené chce odškodnit urychleně.

Lávka z předpjatého betonu s ocelovou výztuží z roku 1984, jež propojovala Císařský ostrov s Trojou, se zhroutila 2. prosince 2018. Posudky na její špatný stav upozorňovaly léta, kontrolní systém však ještě pár minut před pádem nesignalizoval žádný problém. Zraněni byli čtyři lidé, z toho dva vážně.

Magistrát krátce po incidentu poškozené obdaroval jednorázovým příspěvkem 50 tisíc korun. Odškodnění, které by měli obdržet z pojistného Technické správy komunikací (TSK), ovšem zatím nedostali, ani není zřejmé, kdy se tak stane.

Pojišťovna totiž s vyplacením peněz vyčkává, až bude prokázáno, že za zřícení můstku projektanta Jiřího Stráského je odpovědná TSK. Ačkoliv podle mluvčí městské organizace Barbory Liškové TSK usiluje o to, aby došlo k odškodnění ještě před ukončením policejního šetření. Nové vedení Prahy ovšem tuto situaci považuje za ostudnou.

„Je nepřijatelné, aby se čekalo takto dlouho. Událost se stala před rokem, alespoň částečně by tak škoda měla být zaplacena. Odškodnění lidem může pokrývat náklady, které v souvislosti s léčbou mají,“ řekla serveru Lidovky.cz Hana Marvanová (Spojené síly pro Prahu), radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení, která se záležitosti ujala. Jednala o tom již s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) a radním pro dopravu Adamem Scheinherrem (Praha Sobě).

Místo aktivního důchodu chůze o holi

Podle jejího právního názoru je prý nepochybné, že správce komunikací je povinen škodu zaplatit. Pokud se tak pojišťovna nebude mít k tomu, aby prostředky bezodkladně uhradila, bude muset podle Marvanové odškodnit zraněné TSK a finance vymáhat po pojišťovně zpětně.

„Bolestné je uplatňováno ve výši 1,5 milionu korun za dvě osoby, zatím jsem dostala podklady jen na ně. To ale nezahrnuje ještě ušlý zisk,“ doplnila Hana Marvanová se slovy, že náklady bude ještě narůstat i s ohledem na možné trvalé následky.

Jednou z osob, které byly v důsledku pádu lávky zraněny, je čtyřiašedesátiletá paní Olga, jejíž příběh zaznamenal Český Rozhlas. Z incidentu si odnesla trvalé následky. Prodělala náročnou operaci střev a ještě ji čeká operace kolene. Dosud chodí s pomocí berle.

„V té době jsem byla čerstvě v důchodu s tím, že si budu užívat toho, že jsem naprosto fit a zdravá. Těšila jsem se, jak budu běhat po výstavách, po koncertech, jezdit do mé milované Francie, a to všechno tím padlo. Ztratila jsem nejen rok života,“ sdělila rozhlasu paní Olga, která jen za rehabilitace, pečovatelku a nadstandardní péči zaplatila přibližně 150 tisíc korun.

Zřícenou konstrukci měla původně nahradit 3,5 metru široká, dřevěná lávka. To se však nelíbilo Praze 7. Projekt byl tak přepracován a v současnosti o něm rozhoduje státní správa. Předpokládá se, že magistrát by o vydání stavebního povolení mohl požádat počátkem ledna příštího roku. Náklady na obnovu, do nichž je započtena také úprava koryta Vltavy, se tím navýší z plánovaných 60,5 milionu na 94,5 milionu korun. Prozatím je možné dopravit se přes řeku s pomocí přívozu. Jeho roční provoz vyšel na 4,9 milionu korun.