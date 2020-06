Praha chce zahloubit Pražský okruh a vybudovat tunely. Jde o ekonomické i ekologické řešení

Praha Pražský magistrát při dostavbě Pražského okruhu mezi Březiněvsí a Satalicemi preferuje, aby byla silnice zahloubena a vznikly v několika úsecích tunely. Vyplývá to z dokumentu, který v pondělí schválili pražští radní.

Stanovisko zašle město Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které stavbu okruhu připravuje. Která varianta bude nakonec vybrána, není v současnosti jasné. Pražský okruh má podle dosavadních plánů měřit přes 80 kilometrů, v provozu je asi polovina.

„Preferovaná tunelová varianta získala od ŘSD kladné hodnocení z ekonomického hlediska, zároveň má minimální negativní vliv na občany žijící v jejím okolí. S ŘSD budeme nadále spolupracovat na tom, aby se stavba okruhu mohla realizovat co nejrychleji a zároveň co nejméně poškodila dotčená území,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Původní návrh trasy úseku označovaného 520 z roku 2009 počítal s tím, že silnice povede po povrchu. Následně byly rozpracovány další dvě varianty. Všechny mají stejnou trasu, ale nové dvě se od původní liší právě zahloubením či tunely.

Zahloubená varianta znamená, že všude, kde to je možné, bude silnice vedena pod povrchem, a to průměrně až o osm metrů. Třetí varianta kromě zahloubení navrhuje navíc stavbu tří tunelů. První tunel Vinoř by měl délku 1,3 kilometru, Veleň by měřil 450 metrů a Třeboradice dva kilometry.

Vnější Pražský okruh by měl po dokončení měřit podle dosavadních plánů asi 83 kilometrů, v provozu je nyní zhruba polovina. Chybí úsek od brněnské dálnice D1 do Běchovic a také celá severní část z Ruzyně přes Suchdol, Březiněves až k Černému Mostu.

Dokončeny nejsou ani radiály, což jsou silnice, které jej mají propojit s vnitřním městským okruhem, který buduje Praha. Proti výstavbě Pražského okruhu dlouhodobě bojují radnice na severu hlavního města.