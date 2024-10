Soud začal řešit obžalobu z krácení daní u ČKD DIZ, škoda je přes 438 milionů

Úterní jednání soudce Lukáš Svrček kvůli velkému počtu obžalovaných nařídil netradičně do dražebního sálu v Justičním areálu na Míčánkách v pražských Vršovicích. Ze 30 obžalovaných jich k soudu přišlo 27 - jeden se omluvil, případ zbylých dvou Svrček vyloučil k samostatnému projednání.

Obžalovaní se podle státního zástupce Miloše Klátika účastnili jednání organizované zločinecké skupiny, která zařazovala do účetnictví ČKD DIZ vymyšlené faktury za různé zboží a služby.

Podle obžaloby především figurovali ve statutárních orgánech firem, které ve skutečnosti vlastnili nebo ovládali obžalovaní z hlavní větvě kauzy. Společnosti neměly až na výjimky žádné zaměstnance ani odborné zázemí, výrobní ani finanční prostředky. Registrované sídlo bylo často virtuální.

Stíhaní v aktuálně projednávaném případu podle žalobce způsobili škodu 438,4 milionu korun. Státní zástupce je viní ze zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, za které může soud uložit až deset let vězení.

Hlavní líčení by mělo tento týden pokračovat do pátku, soud nařídil také další soudní jednání až do poloviny prosince. Svrček ještě před zahájením hlavního líčení avizoval, že někteří z obžalovaných mají zájem o uzavření dohody o vině a trestu.

Jednání se státním zástupcem podle něj pokračují. Výslechy obžalovaných by měly začít v úterý.

V hlavní větvi kauzy je stíháno 21 lidí. Speychal v září před soudem obžalobu odmítl jako vylhanou, ohradil se proti tvrzení některých médií, že vytvářel „fabriku na daňové podvody“. Zdůraznil, že se snažil vybudovat smysluplný a prosperující podnik. Podle něj je proto krajně nelogické, že by paralelně s tím úmyslně krátil daně.