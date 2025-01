Výsledek konkurzu na ředitele DPP bude znám až na konci února, řekl Hřib

7:59

Výsledek výběrového řízení na generálního ředitele pražského dopravního podniku (DPP) bude oproti původním předpokladům znám nikoliv do konce ledna, ale do konce února. Uvedl to primátorův náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Zopakoval, že podrobnosti o uchazečích nemůže z důvodu mlčenlivosti sdělovat. Bývalého ředitele Petra Witowského dozorčí rada odvolala loni v říjnu.