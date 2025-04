Novinářům to v pondělí řekli Hřib (Piráti) a ředitel Technické správy komunikací (TSK) Filip Hájek. Na neohleduplné využívání sdílených elektrokoloběžek zejména turisty si dlouhodobě stěžují obyvatelé centra města.

Nový systém regulace sdílených dopravních prostředků připravuje město od loňska, bude založen na smlouvách mezi TSK a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na k tomu určených veřejných prostranstvích. Koloběžky na nich nebudou moci parkovat. Pokud je uživatelé nechají jinde, TSK je bude odstraňovat.

„Kdo nebude mít s námi smlouvu, nemůže provozovat a parkovat koloběžky, a my je pak následně budeme odstraňovat,“ řekl Hájek. Hřib dodal, že teoreticky by si provozovatelé mohli nasmlouvat vlastní stanoviště se soukromníky, ale to by bylo velmi komplikované a město nepředpokládá, že by se to stalo.

Vadí vám sdílené koloběžky v Praze? celkem hlasů: 255 Ne, využívám je. Pokud se nedodržují předpisy o jízdě a parkování, pak ano. Ano, v Praze nemají co dělat.

Městská rada by měla do konce května schválit souhlas pro TSK s využitím prostranství určených pro parkování kol, následně bude moci městská firma uzavřít smlouvy s jednotlivými provozovateli. Za parkování pro každé z provozovaných kol či elektrokol budou platit 25 korun měsíčně. V případě špatného odložení dostane provozovatel pokutu 100 korun a lhůtu na nápravu, pokud ji včas neučiní, pokuta se zvýší na 1000 korun a TSK kolo odstraní a vydá až po jejím zaplacení. Vyhrazená místa budou moci využívat i Pražané pro svoje kola.

Po schválení v radě a uzavření smluv podle Hřiba dostanou provozovatelé elektrokoloběžek lhůtu na to, aby vozítka z ulic odstranili. „Nečekáme, že to budou nějak masivně porušovat, to ukazuje i zkušenost z jiných měst,“ řekl náměstek. Hájek dodal, že systém bude TSK v letošním roce kontrolovat zřejmě převážně ručně, zatímco od příštího roku by měl fungovat automaticky s využitím GPS dat od poskytovatelů kol.

Důvodem vynechání elektrokoloběžek ze systému je jejich dlouholetá kritika ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy. Kritikům se nelíbí zejména jejich zanechávání na místech, kde překážejí, a jízda po chodnících ohrožující chodce. „Máme takřka dvojnásobný počet přestupků elektrokoloběžek než kol, takřka pětinásobný počet pokut,“ uvedl Hájek.

Zákaz sdílených elektrokoloběžek dlouhodobě chce Praha 1, která po magistrátu požaduje jeho zavedení formou městské vyhlášky. Hřib dnes řekl, že takové řešení by se muselo týkat všech vozítek, tedy i těch, které vlastní obyvatelé a se kterými problémy nejsou. Soukromoprávní postup, který zvolilo město, podle náměstka ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu.