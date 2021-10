‚Takové zdražení nepamatujeme.‘ Pražský dopravní podnik dá za energie o půl miliardy víc

Pád skupiny Bohemia Energy akceleroval zdražování energie. Výrazné zvýšení nákladů na pořízení této základní komodity pocítí také pražský dopravní podnik, náklady se mu příští rok zvýší v řádech stamilionů. Zdražení se do nákladů propíše až příští rok, ceny jízdného by to však zvýšit nemělo, tvrdí zástupci Prahy.