Světový fotbal v Praze: desetitisíce fanoušků, policejní manévry a zavřené ulice

Zápas je vyprodaný, většina fanoušků se tak na stadion, jenž získal pořadatelství díky výjimce na kapacitu, nevměstná.

Poptávka po lístcích značně převýšila nabídku, v Edenu je kapacita snížena na 18 tisíc míst, přičemž mezi fanoušky obou klubů šlo jen po pěti tisících vstupenek. Podle odhadů přitom do Prahy mělo dorazit až dvacet tisíc Britů, Italů má být o něco méně. V pražských ulicích a hospodách je bylo možné potkat a hlavně slyšet už v úterý.

Překupníci šponují ceny lístků do závratných výšin, doufají, že na duelu pořádně vydělají. Nejdražší vstupenky nabízejí i za cenu přesahující sto tisíc korun, dvě místa ve VIP skyboxu s občerstvením dokonce za více než čtyři sta tisíc.

Na utkání se připraovali také policisté a pražský dopravní podnik. „Na bezpečnostním opatření se bude podílet několik stovek policistů z pořádkové, dopravní, cizinecké policie a kriminální služby,“ popsal mluvčí pražské policie Jan Rybanský.

„Klíčovou úlohu budou mít především policistky a policisté z antikonfliktních týmů, kteří mají zkušenosti s komunikací s davy fotbalových příznivců a to včetně těch zahraničních,“ napsala ve středu dopoledne policie na Twitteru.

Policie ČR @PolicieCZ 1/2 Tisíce fotbalových fanoušků především z Itálie a Anglie přijely sledovat dnešní finálové utkání Evropské konferenční ligy. I pro nás se jedná o mimořádně náročné bezpečnostní opatření, na kterém se budou podílet stovky policistů. oblíbit odpovědět

Zápas ztíží i cestu po Praze. Policie už od rána postupně uzavírá okolí stadionu. V ulicích U Slavie a U Vršovického hřbitova nebude jezdit ani MHD. Dopravu budou usměrňovat policisté.

Rušno nebude jen v Edenu. V deset hodin dopoledne se otevřely fanzóny West Hamu na Letné a Fiorentiny na Výstavišti.

„Vzhledem k předpokládanému počtu fanoušků obou týmů v řádech tisíců, je velmi pravděpodobné, že v okolí těchto zón budou v průběhu dne možné dopravní komplikace,“ dodává policejní mluvčí Rybanský.

Metro pojede do 2:00

Na pražském letišti budou vyhrazené autobusy pro příznivce obou klubů, které pojedou přímo do fanzón. Pro podvečerní cestu do Edenu budou mít fanoušci Fiorentiny k dispozici speciální vlaky z Holešovic přímo do Edenu a kvůli příznivcům West Hamu bude výrazně posílena linka metra A. Po utkání navíc bude prodloužena jeho provozní doba až do dvou hodin po půlnoci.

O dopravních opatřeních v souvislosti s utkáním píše Ropid zde.

V Edenu v okolí stadionu nebudou žádné doprovodné akce, aby tam přijížděli pouze lidé se vstupenkou. S organizací pomůže bezpečnostní agentura i stovky dobrovolníků. Na místě vznikne vnější bezpečnostní perimetr. Opatření skončí až ve čtvrtek ve čtyři ráno.

Příležitost vycítili i překupníci. Když UEFA koncem dubna spouštěla prodej lístků, stanovila čtyři cenové kategorie 25 až 125 eur. Nejdražší možný lístek tak měl vyjít v přepočtu na 3 tisíce korun. Teď se prodávají násobně dráž.

Při letmém brouzdání po bazarových stránkách rychle narazíte na inzeráty, v nichž fotbaloví nadšenci, na které se nedostalo, nabízejí za vstupenky sumy, ze kterých se točí hlava.

„Platím hotově, rychlé a seriózní jednání. Nabízím až 80 tisíc korun za jeden lístek, beru jakoukoliv kategorii a počet míst, klidně i VIP/skybox. Dohoda jistá,“ píše Jarda z Prahy a slibuje, že na předání dorazí kamkoliv po republice.

„Potřebuji dvě vstupenky, můj rozpočet je 35 tisíc krát dva v závislosti na kvalitě místa,“ zkouší zahraniční uživatel. Podobné částky byste našli i u prodávajících na Bazoši či facebookovém Marketplace.

„Prodej a distribuce vstupenek je plně v kompetenci UEFA,“ připomněl varování před nákupem z druhé ruky tiskový mluvčí organizačního týmu finále Konferenční ligy v Praze Petr Šedivý. „Důrazně nedoporučujeme fanouškům kupovat vstupenky mimo oficiální zdroje.“