Ženy omámil drogou a pak je znásilnil, viní policie psychoterapeuta. Je obětí víc?

  12:15aktualizováno  12:15
Minimálně sedm svých klientek podle policie zneužil a znásilnil dvaapadesátiletý psychoterapeut, který měl pracoviště na pražských Hradčanech. Při terapiích, které prováděl převážně přes noc, ženám podával drogy a pak využil jejich bezbrannosti. Obviněný muž je ve vazbě a za znásilnění, sexuální útok, útisk a nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy mu hrozí až deset let vězení.
Kriminalisté zadrželi dvaapadesátiletého muže, psychoterapeuta, který je podezřelý ze znásilnění několika klientek. Pokud muže na přiložené fotografii poznáváte a máte podezření, že jste se stali jeho obětí, neprodleně kontaktujte linku 158. | foto: koláž iDNES David Votruba / Policie ČR

Podle policejního mluvčího Richarda Hrdiny klientky za mužem docházely do Černínské ulice. „Terapie probíhaly převážně přes noc, při kterých jim (podezřelý) podával psychedelické látky. Poté využil jejich bezbrannosti a ve stavu výrazného omámení je sexuálně zneužil,“ doplnil Hrdina.

Psychoterapeut obviněný ze znásilnění klientek. (21. listopadu 2025)

S ohledem na to, že zneužitých žen podle kriminalistů mohlo být více, zveřejnili na webu fotografii podezřelého. Pokud ho poznají a byly jeho obětí, mají volat na linku 158, uvedl mluvčí.

Podobné případy policisté řešili i v minulosti. Třeba loni na podzim skončil ve vazbě muž, který podle obžaloby při masážích a fyzioterapiích v roce 2020 a v letech 2023 až 2024 sexuálně napadl 26 žen. Pražský soud ho v září nepravomocně poslal na 5,5 roku do vězení s ostrahou za znásilnění, sexuální útoky a nátlaky vůči klientkám. Uložil mu také trest zákazu činnosti na deset let a poškozeným má vyplatit přes 1,66 milionu korun.

