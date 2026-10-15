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Hlaváček pokračuje v jednání o koalici v Praze, znovu přijal Portlíka

  11:48aktualizováno  11:48
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První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k jednání přizval lídra SPOLU pro Prahu Tomáše Portlíka. (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
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V Praze pokračují povolební jednání o složení koalice. Vede je lídr Starostů Petr Hlaváček, ve čtvrtek se už podruhé po volbách sešel s Tomášem Portlíkem ze SPOLU pro Prahu. Dohoda se ještě nečeká, Hlaváček by rád měl představu o složení koalice během příštího týdne, smlouvu chce podepsat v listopadu.

První jednání probíhala mezi SPOLU a Starosty už během pondělí, v úterý se Hlaváček sešel s Prahou sobě a s Piráty. Ve čtvrtek jednají první dvě strany od půl dvanácté, schůze by měla trvat přibližně do jedné odpoledne.

Hlaváček by si uměl představit koalici pouze se SPOLU, v níž by měli úzkou většinu 34 z 65 křesel v zastupitelstvu, podle svých slov by však radši měl silnější koalici tří stran.

Variantami je také složení koalice společně s Prahou sobě a SPOLU, či s Prahou sobě a Piráty. Naopak úplně ze hry je hnutí ANO, se kterým se vůbec nepočítá. Hnutí tak skončí v opozici.

SPOLU i STAN by společně našly shodu například v tématech zdražení MHD, proměny brownfieldů v nové rezidenční čtvrti nebo na dokončení městského okruhu.

S Prahou sobě a Piráty je to však složitější. Obě strany by preferovaly koalici se Starosty před spojením se SPOLU. Podle Adama Scheinherra (Praha sobě) by byla ideální koalice ve složení STAN + Praha sobě + Piráti.

„Koalici s Piráty bychom preferovali, protože tam je větší programová shoda. V takové koalici by byl také menší počet hádek, což byl problém v minulém volebním období,“ řekl v úterý Scheinherr. Podobně mluvila také lídryně Pirátů Tereza Nislerová, která však uznala, že její strana skončila až na pátém místě a tím pádem je vyjednávací pozice složitá.

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