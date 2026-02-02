Loupež deseti milionů v Karlíně. Policie konečně pokročila s pátráním

  12:10aktualizováno  12:10
Policisté identifikovali podezřelé z loňské loupeže v pražském Karlíně, při níž se pachatelé podle dřívějšího policejního vyjádření zmocnili 400 000 eur (zhruba 9,7 milionu korun). Kriminalisté po podezřelých pátrají s pomocí evropského zatýkacího rozkazu.
Policie vyšetřuje loupežné přepadení v pražském Karlíně. (9. dubna 2025)

„Kriminalistům z 1. oddělení Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy se podařilo zjistit totožnost podezřelých osob, na které byl vydán evropský zatýkací rozkaz. V současné chvíli cestou mezinárodně právní pomoci provádíme další úkony související s daným případem,“ popsala mluvčí pražské policie Eva Kropáčová bez dalších podrobností.

O loupeži v Pernerově ulici v Praze 8 informovala policie loni 9. dubna. Sdělila, že oznámení o trestném činu obdržela krátce po poledni, další detaily ale odmítla sdělit. Není tak jasné, zda se terčem loupežného přepadení stal člověk, instituce nebo soukromá společnost.

Vzhledem k výši uloupené částky hrozí pachatelům v případě dopadení až 12 let vězení.

9. dubna 2025

KRIMI

