Nehoda se stala kolem 16. hodiny.
Zásah byl komplikovaný, protože hasiči a policisté nejprve nikoho sraženého nenašli. Nakonec i za pomoci vrtulníku objevili zraněnou ženu. „Byla v šoku a měla poranění zad,“ podotkl Daněk.
Omezení na trati se dotklo několika desítek spojů v regionální i dálkové dopravě. Některé rychlíky byly v úsecích mezi pražským hlavním nádražím a Říčany či Benešovem u Prahy zrušené.
Mezi Uhříněvsí a Říčany byla v omezeném rozsahu zavedena náhradní autobusová doprava.
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