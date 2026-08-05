V Kolovratech srazil vlak ženu, zraněnou ji našli až s pomocí vrtulníku

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  18:30aktualizováno  18:30
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Anna Vavríková, MAFRA

V pražských Kolovratech srazil odpoledne vlak ženu. Po nehodě byla při vědomí, řekl policejní mluvčí Jan Daněk. Provoz na trati mezi Říčany a Uhříněvsí byl zhruba 90 minut přerušený. Obnoven byl krátce po 17:30, sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka.

Nehoda se stala kolem 16. hodiny.

Zásah byl komplikovaný, protože hasiči a policisté nejprve nikoho sraženého nenašli. Nakonec i za pomoci vrtulníku objevili zraněnou ženu. „Byla v šoku a měla poranění zad,“ podotkl Daněk.

Omezení na trati se dotklo několika desítek spojů v regionální i dálkové dopravě. Některé rychlíky byly v úsecích mezi pražským hlavním nádražím a Říčany či Benešovem u Prahy zrušené.

Mezi Uhříněvsí a Říčany byla v omezeném rozsahu zavedena náhradní autobusová doprava.

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