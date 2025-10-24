Pražský okruh o víkendu uzavře revize Komořanského tunelu, prověří technologie

  11:13aktualizováno  11:13
Kvůli pravidelné revizi a údržbě Komořanského tunelu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a 15. kilometrem. Uzavírka může trvat až do neděle. Řidiči budou mezitím moci využít oficiální objízdné trasy.
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a 15. kilometrem na 24 hodin. (24. října 2025) | foto: Ředitelství silnic a dálnic

Kompletní uzavírka bude obousměrná mezi exitem 3 Vestec a exitem 15 Lochov. Začne v sobotu ve 12:00 a skončí nejpozději v nedělní poledne. Oficiálně schválená objízdná trasa povede přes Jižní spojku a Barrandovský most.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) o víkendu uzavře Pražský okruh (D0) mezi 3. a 15. kilometrem na 24 hodin. (24. října 2025)

Specialisté provedou četné zkoušky technologických částí tunelu a jeho systémového zabezpečení včetně protipožárního systému. „Tunelové trouby budou zakouřeny a zkouškou projde systém odsávání kouře,“ uvedlo ŘSD v tiskové zprávě.

Testování začne v tunelu ve směru na D1 a přesune se až do směru k letišti. Uzavírku schválilo ministerstvo dopravy až na 24 hodin. „Předpokládáme, že k plnému obnovení provozu na D0 by mohlo dojít dříve,“ upozornilo ŘSD.

Komořanským tunelem projede ve všední dny až 50 tisíc vozidel, proto jsou zkoušky s údržbou nutné. Úplné uzavírky v rámci revize se konají dvakrát ročně vždy o víkendu, kdy intenzita provozu klesá.

