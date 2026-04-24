Pražští radní schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín

  7:05aktualizováno  7:05
Pražští radní ve čtvrtek schválili koupi Národního domu na Vinohradech a zámku Veleslavín od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Dům na náměstí Míru, který má nadále sloužit k pořádání plesů a dalších společenských akcí, město koupí za 399 milionů korun, zámek v Praze 6 za 210 milionů korun.
Národní dům na Vinohradech

Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)
Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)
Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)
Praha 6 otevřela veřejnosti zámek Veleslavín (20. června 2024)
Majetkový úřad se pokoušel Národní dům na Vinohradech prodat opakovaně, uspěl v polovině letošního března na osmý pokus za vyvolávací cenu. Dal městu možnost dorovnat nejvyšší podanou nabídku. Dům by podle radního Adama Zábranského (Piráti) mohla v budoucnu provozovat městská firma Obecní dům, do roku 2032 má nicméně památku v pronájmu společnost Národní dům-Kulturní dům železničářů.

V aukci ÚZSVM uspěla společnost PSN, jejíž zástupce na jednání zastupitelů ve čtvrtek uvedl, že majitel firmy Václav Skala má stále zájem památku převzít, provozovat a zajistit i potřebné investice. Zastupitelé nicméně i tak schválili, že město objekt koupí. „Považuji to, a asi je na tom shoda, za strategický kulturní majetek, který by mělo mít město,“ řekl Zábranský.

Národní dům na Vinohradech byl postaven v letech 1893 a 1894 podle projektu architekta Antonína Turka. Novorenesanční budova má čtyři nadzemní a dvě podzemní podlaží. Nacházejí se v ní tři velké reprezentativní sály a čtyři společenské salonky.

Praha koupí pozemky také v lokalitě Trunečkův mlýn v Řeporyjích, a to za 29 milionů korun od společnosti Starten Prague. Ve čtvrtek to schválili zastupitelé města. Pozemky se nachází v přírodním parku Prokopské a Dalejské údolí a v jeho ochranném pásmu. Město je vykupuje na základě referenda místních obyvatel, kteří nesouhlasili s plánovanou výstavbou bytů.

Rekonstrukce zámku vyjde na dvě miliardy

Areál zámku Veleslavín plánuje město po odkupu svěřit městské části, která má nemovitost od státu již nyní ve výpůjčce. Starosta Prahy 6 Jakub Stárek (ODS) řekl, že je městská část připravena areál převzít a zajistit jeho revitalizaci. Pracuje nyní na studii o využitelnosti, kterou předloží magistrátu. Rekonstrukce má podle odhadů vyjít na zhruba dvě miliardy korun. Zámek si chce radnice ponechat pro sebe a další budovy poskytnout soukromým partnerům například ze školství.

ÚZSVM se pokoušel zámek prodat od předloňského listopadu. V žádné z deseti uskutečněných aukcí nikdo neučinil příhoz, vyvolávací cena postupně klesla z prvotních 580 milionů na 210 milionů korun při posledním pokusu koncem loňského roku. Praha od počátku deklaruje zájem o převzetí areálu, ale původní cena zástupcům města s ohledem na nutné investice přišla příliš vysoká.

„Tady v tom případě jsme zvolili taktiku, že jsme čekali, až stát přijde s lepší cenou, než po nás požadoval původně,“ řekl na jednání radní Adam Zábranský (Piráti). „Těch 210 milionů už považuji za rozumnou částku,“ dodal.

Zámek Veleslavín s historickým parkem se rozkládá na třech hektarech a pochází přibližně z roku 1725. Byl postaven podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera pro císařovnu Amálii Brunšvickou. V první polovině 20. století sloužil jako neurologické sanatorium, které založili Leo Kosák a jeden z objevitelů Alzheimerovy choroby Oskar Fischer. Léčily se tam například Charlotta Garrigue Masaryková či Milena Jesenská.

