Muž na pražské ubytovně zavraždil člověka sekerou. Policisté útočníka zastřelili

Podle informovaného zdroje iDNES.cz byl útočník pod vlivem alkoholu.
„Ve Vídeňské ulici zasahovaly čtyři posádky záchranářů a dvě s lékaři,“ potvrdil redakci také mluvčí záchranné služby Karel Kirs.
V péči podle něj měli čtyři pacienty. „U dvou došlo k náhlé zástavě oběhu a zahájení resuscitace. I přes veškerou snahu se u obou pacientů nepodařilo obnovit životní funkce a byla konstatována smrt,“ popsal.
Uvedl, že třetí pacient utrpěl závažné sečné poranění. „Po ošetření byl při vědomí transportován do traumacentra.“ Čtvrtá osoba neměla žádná zranění, ale čelila podle Kirse obtížím interního charakteru, konkrétně problémům s vysokým tlakem.
Na místo dorazil také inspektor a záchranáři vypravili i evakuační speciál „EVA“. Speciál EVA se běžně používá zejména při příhodách, které zasáhly více osob najednou.
„Je vysílán k událostem jako jsou požáry, zakouření prostor nebo úniky chemických látek, případně k evakuacím domovů pro seniory a dalších zařízení pro osoby se zdravotními omezeními,“ uvádí web pražských záchranářů.