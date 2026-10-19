Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Policejní auto se zapnutými majáky srazilo v Praze nezletilou dívku

Autor: , ,
  16:46
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...

Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. (19. října 2026) | foto: iDNES.cz

Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze...
12 fotografií
Policejní auto jedoucí se zapnutými majáky srazilo v pondělí odpoledne v Praze 10 chodkyni. Ulice Kutnohorská je kvůli tomu uzavřena. Nezletilá dívka skončila se závažnými a vícečetnými poraněními v nemocnici. Bližší okolnosti a příčiny nehody policisté vyšetřují.

„Je to nezletilá chodkyně,“ řekl k nehodě policejní mluvčí Jan Daněk iDNES.cz.

Vážná nehoda se stala v Kutnohorské ulici v Praze 10. „Podle předběžných informací se na místě střetlo služební vozidlo policie s chodkyní. Služební vozidlo jelo k oznámené události se zapnutými majáky. Ulice je zcela uzavřena a na místě zasahuje i vrtulník,“ uvedla nejprve policie na síti X.

Podle Daňka se nehoda stala okolo 14:30. Zda to bylo na přechodu pro chodce, s odkazem na vyšetřování neřekl.

„V péči jsme měli pacientku, která vlivem nehody utrpěla závažná vícečetná poranění. Byla komplexně vyšetřena, imobilizována a napojena na umělou plicní ventilaci a byla letecky přepravena do traumacentra,“ řekl mluvčí záchranné zdravotnické služby Karel Kirs.

Podle něj u nehody kromě vrtulníku zasahovala i posádka záchranářů, posádka s lékařem a inspektor.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×