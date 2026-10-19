„Je to nezletilá chodkyně,“ řekl k nehodě policejní mluvčí Jan Daněk iDNES.cz.
Vážná nehoda se stala v Kutnohorské ulici v Praze 10. „Podle předběžných informací se na místě střetlo služební vozidlo policie s chodkyní. Služební vozidlo jelo k oznámené události se zapnutými majáky. Ulice je zcela uzavřena a na místě zasahuje i vrtulník,“ uvedla nejprve policie na síti X.
Podle Daňka se nehoda stala okolo 14:30. Zda to bylo na přechodu pro chodce, s odkazem na vyšetřování neřekl.
„V péči jsme měli pacientku, která vlivem nehody utrpěla závažná vícečetná poranění. Byla komplexně vyšetřena, imobilizována a napojena na umělou plicní ventilaci a byla letecky přepravena do traumacentra,“ řekl mluvčí záchranné zdravotnické služby Karel Kirs.
Podle něj u nehody kromě vrtulníku zasahovala i posádka záchranářů, posádka s lékařem a inspektor.