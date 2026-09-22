Takový unikát si coby milovník hromadné dopravy zkrátka nemohl nechat ujít, vysvětlil.
„Živí mě to a je to moje hobby,“ dodal muž, který pracuje jako radiotechnik pro Správu železnic.
Před stanicí na pražském Újezdě postávala i skupinka studentů ze Smíchovské střední. „Rozhodli jsme se pro takový ďábelský plán. Závodit vůči lanovce,“ uvedl jeden z nich. „Hlavní je si věřit,“ odpověděl mladý závodník na dotaz, zda je taková výzva vůbec uskutečnitelná.
V jakém čase pak vyběhl kopec směrem k horní stanici na Petříně, se ale už zjistit nepovedlo.
Na první jízdu těsně před rozbřeskem čekali i ti nejmenší. Malý Adámek má rád lanovky a tou petřínskou se v úterý svezl vůbec poprvé. Její předchůdkyni, kterou v září 2024 poškodily extrémní srážky, si ještě pamatovat nemohl.
V 6:45 se stanice konečně otevřela. Lidé u vstupu dostali pamětní jízdenku s nápisem „Petřín with love“ a úterním datem.
„Ta ale jízdné nepokrývá,“ volá za skupinou, která už míří k lanovce, jedna ze zaměstnankyň. V 7:00 se lanovka plná natěšených cestujících konečně rozjela.
Mezi prvními pasažéry se jakoby náhodou ocitl i pár z Jižní Koreje. Stali se jedněmi z prvních zahraničních turistů, kteří se pražskou atrakcí svezli.
„Určitě dorazíme znovu,“ sdělili pak po návratu příjezdu do stanice Újezd. Pochvalovali si výhled a ocenili i trik s mrknutím a červenáním. „Načetli jsme si o tom od umělé inteligence,“ objasnili.
Lidé dlouhodobě řeší, proč v nových vozech lanovky není klimatizace. Vysvětloval už dopravní podnik i sama autorka lanovky Anna Marešová. Cestujícím z první jízdy bylo tohle téma celkem fuk. „K lanovce si ji vymysleli jen snobové,“ komentoval to jeden z přítomných.
Petřínská lanovka patří mezi nejnavštěvovanější turistické atrakce a jako taková je neodmyslitelně spojená s Prahou. Její nové vozy navrhlo studio Anna Marešová designers a výrobu zajistila švýcarská skupina Doppelmayr/Garaventa.
„Bylo to hodně náročné, jsou to čtyři roky, co jsme odevzdali designérskou studii,“ popsala časovou linii Anna Marešová. Poslední měsíce nebylo téměř dne, kdy by své dílo nebyla obhlédnout. Do poslední chvíle ladila detaily.
Už čtvrtá generace lanovek láká pro svou prosklenou konstrukci na téměř panoramatický výhled na českou metropoli. Pozornost vzbudil i nově přidaný prvek, kdy jedna z míjejících kabinek mrkne na druhou, která následně zčervená.
Nová je i spodní stanice lanovky, tedy na Újezdě. Prošla rekonstrukcí. K inovovanému vstupu přibyly toalety, nový je tu obchůdek s merchem. Zdi samotné stanice lanovky, tedy v prostoru, kam lanovka dojede, zdobí nový mural výtvarníka Michala Škapy.
Lanovka je v provozu každý den od 7:00 do 22.15 hodin v intervalu deseti minut.