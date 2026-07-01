Proti teroristům i únoscům. Letiště v Praze nově střeží speciální policejní jednotka

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  15:15aktualizováno  15:15
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Nová speciální jednotka cizinecké policie se postará o bezpečnost letiště...

Nová speciální jednotka cizinecké policie se postará o bezpečnost letiště Václava Havla. Další dvě jednotky střeží jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. (1. července 2026) | foto: Ředitelství služby cizinecké policie

Nová speciální jednotka cizinecké policie se postará o bezpečnost letiště...
Nová speciální jednotka cizinecké policie se postará o bezpečnost letiště...
Nová speciální jednotka cizinecké policie se postará o bezpečnost letiště...
Nová speciální jednotka cizinecké policie se postará o bezpečnost letiště...
5 fotografií
Na pražském letišti začala ve středu působit Speciální jednotka cizinecké policie. Bude zajišťovat ochranu mezinárodního Letiště Václava Havla Praha a případně pomáhat Útvaru rychlého nasazení při řešení teroristických hrozeb, například v případě únosu letadla nebo jiných mimořádných událostí v areálu letiště i jeho okolí.

Útvar je třetí speciální jednotkou policie, další dvě chrání jaderné elektrárny Temelín a Dukovany. Na letišti budou sloužit nepřetržitě desítky policistů, kteří musí být velmi dobře takticky, fyzicky i psychicky připraveni. „Proto u nich soustavně probíhá každodenní intenzivní výcvik, který zahrnuje střeleckou, taktickou i fyzickou přípravu včetně nácviku modelových situací přímo v prostorách letiště,“ uvedl mluvčí Ředitelství služby cizinecké policie Josef Urban.

Jednotka se bude také věnovat preventivní hlídkové činnosti. „Policisté denně zajišťují bezpečnostní opatření zaměřená na ochranu zájmových letů, pohyb lidí v tranzitním prostoru a průběžné vyhodnocování rizik,“ popsal práci policistů mluvčí. Policisté se podle něj na vznik nového útvaru připravovali dva roky.

Letiště Václava Havla za loňský rok odbavilo přes 17,75 milionu cestujících, přiblížilo se tak k 17,8 milionu v předcovidovém rekordním roce 2019. Letos jím do konce května prošlo 6,53 milionu lidí.

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