O víkendu mizí z Prahy sto tisíc lidí. Nová aplikace ukazuje, jak lidé cestují

Nová mapová aplikace IPR je dostupná veřejnosti a pomáhá například odhalit dopravní přetížení nebo potřebu rozvoje veřejné dopravy. IPR a městské části z aplikace zjišťují například to, jak dojíždění do školy, práce nebo za službami zatěžuje infrastrukturu. Tyto informace poté zohledňují při územním a strategickém plánování.

Data získává IPR v anonymizované formě od mobilních operátorů, aplikace je velice přesná. Podle Českého statistického úřadu totiž používalo v roce 2022 mobilní telefon 99 procent Čechů starších 16 let. Informací o poloze, na jejichž základě je možné sledovat pohyb lidí po Praze, je tedy více než dostatek.

„Data mobilních operátorů ukazují, že celý region je velmi dynamický. Bez využívání dat je plánování v současnosti nemyslitelné. Podrobnější studie ukazuje také nerovnoměrnost pohybu v jednotlivých okrajových částech Prahy,“ uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora hlavního města Prahy.

Mapová aplikace s názvem Časoprostorové chování uživatelů je umístěna na webu IPR. Po jednoduchém zadání parametrů v ní může každý sledovat, kolik obyvatel vycestovalo v průměrný pracovní den nebo o víkendu z Prahy a kam, kolik lidí a odkud naopak do Prahy přijelo nebo jak se mění počet lidí v jednotlivých částech města v průběhu dne.

Bydlíte v Praze a míříte o víkendu z metropole za rekreací? celkem hlasů: 202 Ano 61 Jen někdy 71 Ne 70

Data například ukazují, že na území hlavního města se v pracovních dnech pohybuje okolo 1,4 milionu lidí denně. O víkendu je to o zhruba 130 tisíc méně, kdy obyvatelé Prahy vyráží do okolních okresů za rekreací.

Městskou částí, kam dojíždí nejvíce lidí, je Praha 1. V průměru sem přijede téměř 100 tisíc lidí denně, a to jak v pracovním dnu, kdy se jedná zejména o pracující, tak o víkendu, kdy do centra míří hlavně turisté. Naopak z městské části Praha 12 (Modřany a přilehlá katastrální území) vyjede denně v průměru o 13 tisíc lidí víc, než kolik sem přicestuje do školy či za prací.

Získávání dat z mobilů

Aby byl mobilní telefon schopen provozu, musí být připojen k základnové stanici (BTS – Base Transceiver Station). Každá stanice pokrývá určitou část území, a když se člověk mezi nimi pohybuje, jeho telefon se k nim automaticky přihlašuje.

Jednotlivé záznamy mobilní operátoři vyhodnocují a výsledkem těchto analýz jsou anonymizovaná data, která obsahují souhrnné informace z vybraného území v daném čase.

„Zpracovávat primární data může pouze mobilní operátor. K nám už se pak dostávají data anonymizovaná, která mohou být dále legálně vyhodnocována a zveřejňována,“ popisuje proces ředitel IPR Ondřej Boháč.

Lidé však nemusí mít obavy o svou bezpečnost či soukromí. Při zpracování a předání dat se nikdy neurčuje přesná poloha zařízení, přiřazuje se pouze oblast pokrytí BTS. Rovněž se nejedná o záznamy jednotlivých lidí, vždy jsou předávány souhrnné a anonymizované informace.

Dojíždění do Prahy obstarají nové soupravy. Mají dva oddíly první třídy:

13. května 2024