Praha mění očkovací strategii. Vakcíny od Moderny je málo, metropole nemá jak ji nahradit

Praha Hlavní město po dohodě s ministerstvem zdravotnictví upraví svoji očkovací strategii. V metropoli se v menších očkovacích místech dosud používala vakcína Moderna, té je ale málo, a tak město v některých přejde na látku Pfizer/BioNTech. Několik míst také skončí. Na středečním jednání to řekl pražský koordinátor očkování Martin Ježek. V Kongresovém centru se podle něj nyní očkuje 950 lidí denně, od června by to měl být dvojnásobek.

Podle původního plánu se v Praze využívá látka Pfizer/BioNTech ve státních centrech ve velkých nemocnicích a ve velkokapacitním centru na Vyšehradě, které magistrát před časem spustil. Moderna pak má sloužit pro menší centra, kterých je několik desítek. Praktickým lékařům míří AstraZeneca a od května i nově schválená látka firmy Johnson & Johnson.

Čísla klesají, v úterý přibylo 3787 případů covidu. Počet očkovaných byl však nižší V tuto chvíli se podle Ježka nedaří z nově došlých dávek Moderny pokrýt ani nutné druhé dávky očkování, které je potřeba suplovat z rezerv. Ve větších očkovacích místech, jako je to v Městské poliklinice ve Spálené ulici, v Nemocnici Na Františku nebo v poliklinikách na Chodově či na Proseku, proto začnou používat Pfizer. „Těchto míst je celkem osm,“ řekl koordinátor. Dodal, že sedm menších center by mělo od května uzavřít. „Jsou to třeba centra, které jsou v těsné blízkosti těch velkokapacitních,“ řekl. V dalších týdnech by podle Ježka měla metropole dostávat mezi 63 tisíc a 69 tisíc dávkami vakcíny Pfizer/BioNTech týdně, od června pak 95 tisíc. V Kongresovém centru se podle koordinátora nyní očkuje asi 950 lidí denně, od přespříštího týdne by se počet měl zvýšit na 1600 denně a od června na 2 tisíce, z toho jeden tisíc lidí by dostalo první dávku a jeden tisíc druhou. Začátkem května má začít fungovat také velkokapacitní centrum v hale O2 universe, kde se podle Ježka počítá s očkováním 7 tisíc lidí denně. V pátek se otevře registrace k očkování proti koronaviru pro lidi nad 60 let, další věková skupina pak po týdnu Koordinátor dodal, že problém je stále s dodávkami AstraZeneky, kterou potřebují praktičtí lékaři. V dubnu a květnu podle něj do celé republiky přijde jen asi 300 tisíc dávek a do metropole zatím dorazilo jen 31 tisíc dávek této látky. Praktikům ji nyní magistrát rozváží s pomocí hasičů, protože distributorská firma Alliance Healthcare může doručit jen balení deseti ampulí, tedy 100 dávek, což je na mnohé praktiky moc. Řada jich chce jen jednu nebo dvě ampule. Do očkování se podle Ježka zapojilo 447 praktiků ze 720 v metropoli registrovaných. „V tuto chvíli už není v Praze zapojený praktický lékař, který by nedostal alespoň jednu nebo dvě ampule,“ řekl. Dodal, že firma Avenier již spustila objednávky vakcíny Johnson & Johnson, kterou mají rovněž používat praktici. Na přelomu dubna května by podle něj měla začít zavážka praktikům.