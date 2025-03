Potyčka ve Vršovicích. Muž zaútočil nožem, policie ho postřelila, později zemřel

23:05 , aktualizováno 23:05

Policisté ve středu večer v pražských Vršovicích postřelili muže, který na ně zaútočil nožem. S těžkým zraněním byl převezen do nemocnice, kde později zemřel. Sdělil to mluvčí pražské policie Richard Hrdina. Policisté vyjeli do bytu k potyčce dvou mužů. Druhý z nich, zraněný při tomto konfliktu, v nemocnici bojuje o život, uvedl mluvčí. Podobný útok na policisty se v Praze odehrál i před týdnem, muž útočící noži po zásahu policie také zemřel