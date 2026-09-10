Okružní linka metra v Praze není v plánech žádnou novinkou. Nápad na ni se objevuje nejméně od 80. let a výrazněji se o ní začalo diskutovat před minulými komunálními volbami, když Praha Sobě představila možnost nového okruhu podzemky s pracovním označením O. Od té doby uplynuly čtyři roky a na pořad dne se tento plán vrátil v nové, okleštěné podobě.
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Už se nejmenuje O, ale E. A hlavně v něm chybí propojení severu Prahy, které z nového návrhu úplně vymizelo. Místo „óčka“ má tak nově zvažovaná trasa spíš podobu písmena U. Nápad je ještě v plenkách, tento týden ho pražští radní postoupili Institutu plánování a rozvoje, aby k němu vypracovat studii proveditelnosti. Přesné vedení trasy i místa stanic se tak mohou ještě notně změnit. Jisté není ani to, zda by trasa byla obsluhována klasickým metrem, nebo kolejovými vozy jedoucími po povrchu.
Nicméně už nyní se plán stává žhavým tématem diskuzí mezi veřejností. Na sociálních sítích i v diskuzích pod články se lidé vyjadřují k různým aspektům zvažované trasy. Vybrali jsme pro vás souhrn nejčastějších výtek, které zaznívají.
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Metro E. Kudy má vést?
Na severozápadě by nová trasa začínala u Nádraží Podbaba, pokračovala přes Dejvickou, Malovanku a Strahov k Andělu a Smíchovu. Poté by překročila Vltavu směrem ke Dvorcům, zamířila k Budějovické, přes oblast Michle a Bohdalce k Edenu a Žižkovu, dále na Vysočanskou a Prosek, do Čakovic a nakonec k připravovanému terminálu vysokorychlostní železnice Praha sever.
Křižovala by tak všechny současné linky metra i připravovanou linku D. To by zrychlilo dopravu mezi lokalitami, které jsou sice už dnes na metru, ale na různých linkách. Například mezi stanicemi Smíchov (B) a Pankrác (C) se dnes metrem člověk dostane za 26 minut, nově by to bylo za devět minut.
Smyslem „éčka“ by tedy bylo hlavně propojení odlehlejších částí Prahy bez nutnosti jezdit přes centrum. V návrhu radní vycházeli i z toho, kde v současné době vzniká nebo vznikne větší bytová zástavba. Nová trasa by měla kolem 22 kilometrů a zvětšovala síť metra o 29 procent.
Letiště i nadále bez metra
„A letiště zase nic,“ zní v různých podobách v diskuzích o trase E. Je to tak, metro E k Letišti Václava Havla nepovede, ani se k němu nepřiblíží. Na letiště se nyní z centra Prahy cestuje MHD s přestupem na trolejbus. Nejbližší zastávkou metra k Ruzyni je Nádraží Veleslavín. Nové metro by to nijak nezměnilo.
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V dlouhodobých plánech se počítá s obsluhou letiště nikoli metrem, ale železnicí. Správa železnic uvádí, že obě varianty byly v minulosti porovnávány a železnice vyšla jako vhodnější – metro by bylo výrazně dražší a neřešilo by zároveň dojíždění z Kladna. Modernizovanou trať mezi Prahou, letištěm a Kladnem chce Správa železnic zprovoznit přibližně kolem roku 2030.
Příliš malý okruh, vlastně jen centrum
Další výtka diskutujících je asi závažnější. Vadí jim, že okruh je příliš malý, nevede ani po obvodu daném konečnými zastávkami současných linek metra. Spolu s letištěm trasa míjí také Řepy, Zbraslav, Radotín, Modřany, Krč, Lhotku či Libuš. Tyto lokality se v diskuzích objevují nejčastěji.
„Vede nesmyslně příliš blízko centra, které je dopravou obslouženo velmi dobře,“ shrnuje tyto výtky jeden z diskutujících. Další by uvítali ještě před „éčkem“ prodloužení stávajících tras metra.
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Na Strahov pojedou trolejbusy i tramvaje
Pochybnosti vyvolává také západní část trasy kolem Malovanky a Strahova. Diskutující namítají, že oproti jiným částem Prahy nejde o oblast bez veřejné dopravy, jejíž zahuštění se navíc chystá nezávisle na metru.
Od 29. srpna 2026 jezdí na Strahov pravidelná trolejbusová linka 53 z Karlova náměstí. Současně pražský dopravní podnik v srpnu podepsal smlouvu na výstavbu nové tramvajové tratě Malovanka–Strahov za více než osm miliard korun bez DPH. Kritické hlasy proto namítají, zda je metro na Strahov skutečně potřeba.
Na Strahově nicméně leží rozsáhlý vysokoškolský areál s kolejemi pro zhruba čtyři tisíce studentů. Navíc je Strahov také místem, kde se konají koncerty a další akce pro tisícovky lidí.
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Žižkov a Brumlovka
Někteří z kritiků se zamýšlejí nad tím, zda je na trase vidět i vliv developerů, například kolem Brumlovky a Nákladového nádraží Žižkov. Jde o lokality, kde v současnosti probíhá a ještě bude pokračovat masivní výstavba.
Vedení města ale nijak neskrývá plán pokrýt metrem oblasti s rostoucí rezidenční zástavbou, kde v budoucnu vzniknou domovy pro desítky tisíc lidí. Kromě zmíněných míst se to týká třeba i lokality Na Slatinách na pomezí Vršovic a Bohdalce, kde se plánuje výstavba pro zhruba 35 000 lidí. Nejblíž by to bylo k nové zastávce metra Nádraží Eden.
Vizualizace okružního metra z roku 2022 s uvedením předpokládaných dob spojení.
Odříznutý sever
Severní část Prahy z plánů na okružní metro úplně vypadla. Současné stanice Ládví a Kobylisy by nová linka E doplnila pouze o zastávky na severovýchodě Prahy – v Čakovicích a zejména u Terminálu Praha sever, který se má stát důležitým bodem pro železniční dopravu. Začínala by zde vysokorychlostní trať směrem na Lovosice, Litoměřice, Ústí nad Labem a později i Louny a Most.
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Naopak Bohnicím a Troje by nová linka metra nic nepřinesla. „Bohnice jsou nějaké prokleté, už jim tam zkrouhli lanovku z Podbaby a teď metro,“ postěžoval si jeden z diskutujících. A další se pro vysvětlení uchýlil k sarkasmu: „Do Bohnic a do blázince jezdí sanitka, tak na co metro.“
Město počítá pro tuto část Prahy mimo jiné se severní tramvajovou tangentou. Ani ta však není jednoduchou stavbou – vyžadovala by tunel pod bohnickým svahem a nové překonání Vltavy.
Co se změní v pražském metru
Plány na okružní linku metra v Praze se objevily už v době, kdy se stavěly stávající trasy, nejméně již v 80. letech. Komplexní dopravní studie tehdy porovnávaly různé možnosti budoucí podoby metra. V některých se objevovala segmentová trasa E vedená po obvodu vnitřního města, v jiných klasická okružní trasa označovaná písmenem O.
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Současný návrh počítá s cenou cca 220 miliard v případě, že metro povede tunely. Pokud by zvítězila nadzemní varianta, mohly by náklady klesnout na čtvrtinu.
Myšlenka okružní metra v minulosti nadlouho ustoupila jiným projektům – především prodlužování stávajících tras a později přípravě metra D. Má propojit Náměstí Míru a Písnici. Zprovoznění prvního úseku je v plánu na rok 2032, celé linky pak na rok 2036.
V současnosti se řeší také změny některých stávajících stanic na již fungujících linkách. Jedná se o těchto 13 stanic: Nádraží Veleslavín, Skalka, Depo Hostivař, Luka, Lužiny, Nové Butovice, Jinonice, Anděl, Florenc, Vysočanská, Prosek, Roztyly a Rajská zahrada. Dopravní podnik má vypracovat podrobný plán jejich úprav.
Kromě toho se budou transformovat i další stanice, kde se na realizaci bude podílet soukromý sektor. Jde o Invalidovnu, Českomoravskou, Kolbenovu, Kačerov a severní vestibul Nádraží Holešovice.