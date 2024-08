Mír zajistí pomoc Ukrajině, EU musí posílit obranu, řekla Leyenová v Praze

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

V Praze v pátek začal 19. ročník mezinárodní konference Globsec, kde s úvodními projevy vystoupil prezident Petr Pavel a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Téma letošního ročníku je „Jak utišit bouři“ v souvislosti s mezinárodními vztahy.

Pavel v projevu připomněl, že státy musí vytrvat v podpoře Ukrajiny, protože je to i v jejich nejlepším zájmu. „K dosažení míru musíme poskytovat podporu Ukrajině a Rusko musí pochopit, že pokračovat ve vedení války nebude už dlouho v jeho zájmu,“ prohlásil český prezident. Podle něj je také pořád prostor pro efektivnější vymáhání ruských sankcí.

Pavel dále vyzval k větší spolupráci mezi EU a Spojenými státy a k tomu, aby se Evropa více soustředila na technologický vývoj. „Pořád v něm zaostáváme za USA a některými asijskými zeměmi,“ podotkl. Technologický vývoj vnímá jako klíčový v zajištění naší bezpečnosti.

Šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová v uvítacím proslovu vyzdvihla přístup střední Evropy k pomoci Ukrajině. „Evropský západ se má hodně co učit od evropského východu. Stali jste se tlukoucím srdcem evropské solidarity a po dvou a půl letech od začátku ruské agrese to stále platí,“ řekla Leyenová a vysloužila si za to potlesk účastníků konference.

Ve svém projevu také připomněla, že letos uplyne 35 let od sametové revoluce. „Není ale nic sametového na Putinově válce,“ zdůraznila. Leyenová se vyjádřila i k názorům některých politiků, kteří volají po zastavení pomoci Ukrajině za účelem rychlejšího dosažení míru a za přetrvávající válku viní Ukrajince. „Vinili byste někdy Čechy za sovětskou invazi v roce 1968? Odpověď je velmi jasná...Ti, kdo žádají zastavení pomoci Ukrajině, nechtějí mír,“ poznamenala Leyenová.

Podle ní je navíc k zajištění skutečného míru potřeba posílit evropskou bezpečnost. Evropa musí mít prostředky na vlastní obranu a odstrašení všech protivníků. „Mír není jen absence války. Je to uspořádání, ve kterém je válka nemožná a zbytečná,“ dodala. Vyzdvihla, že členské státy EU zvýšily výdaje na obranu, restrukturalizace obranného průmyslu ale ještě bude vyžadovat čas a investice. V Evropské komisi také chce nově jmenovat eurokomisaře pro obranu.

Třídenní akce se zúčastní na deset premiérů a prezidentů a dvacítka ministrů obrany a zahraničí nejen z Evropy, ale i z Blízkého východu či jihovýchodní Asie.

Konference se původně konala v Bratislavě, nevládní organizace Globsec ale v březnu oznámila přesun akce do Prahy.

Pavel se v pátek na Globsecu spolu s prezidentem společnosti Microsoft Bradem Smithem zúčastní také zahájení fungování platformy GeoTech Center. Jejím cílem má být vytvoření sítě politických a technologických lídrů a přiblížení přístupu Spojených států a Evropy k využití moderních technologií.

Večer Pavel vystoupí v panelu s názvem „Zapojení neangažovaných: Překonání polarizace“. Diskutovat bude mimo jiné s českou eurokomisařkou Věrou Jourovou.