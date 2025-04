Všechny tři radnice vyzvaly organizaci Ropid, která na území Prahy plánuje spoje MHD, k bezodkladnému zavedení autobusové linky. Mluvčí organizace Ropid Filip Drápal v reakci uvedl, že zavedení autobusů ve Strahovském tunelu je do jeho kompletní opravy z bezpečnostních důvodů vyloučeno a v případě Blanky již příprava začala, ale je na počátku.

Takzvaná tunelbusová linka by mohla vést z Liberecké ulice v Praze 8, Bubenečským tunelem by se dostala na Hradčanskou a Vítězné náměstí a dále by pokračovala Brusnickým a Strahovským tunelem na Anděl.

„Tato trasa by významně urychlila spojení mezi Prahou 5 a 6, zejména v nočních hodinách a o víkendech,“ stojí v důvodové zprávě materiálu, který projednala rada Prahy 5. Dále je v ní vyčísleno, že mezi Andělem a Dejvickou by byla tato linka ve srovnání s jízdou tramvají zhruba o čtvrt hodiny rychlejší, při srovnání s autobusy, které nevyužívají tunely, by cestujícím ušetřila zhruba deset minut. Kromě toho by měla významně odlehčit tramvajovým spojům v oblastech Anděla, Malostranské a Dejvic.

„Zavedení zkušebního provozu je možné realizovat před zahájením plánované rekonstrukce Strahovského tunelu. Po této rekonstrukci by bylo žádoucí linku elektrifikovat, podobně jako je tomu u Letenského tunelu,“ píše se dále v důvodové zprávě.

Drápal k tomu uvedl, že Strahovský tunel nemá například bezbariérové přípojky, takže je zavedení autobusů vyloučeno do jeho rekonstrukce. Ta by měla začít v roce 2028 a potrvá několik let. Jiná je situace v případě Blanky, která je podle mluvčího z hlediska bezpečnosti vybavena o několik tříd lépe a u které již začaly přípravy na zavedení autobusů, a to i v souvislosti se zlepšující se situací ohledně počtu řidičů MHD.

„Jako nejpravděpodobnější se aktuálně diskutuje možnost vedení nové linky v úseku Dejvická - Hradčanská - Kuchyňka - Vychovatelna - Kobylisy - Podhajská pole - Sídliště Čimice. Z hlediska parametrů provozu by šlo o páteřní linku, které v Praze standardně jezdí v intervalu šest až osm minut ve špičkách, 15 minut kolem poledne i o víkendech a 20 minut pozdě večer,“ uvedl Drápal.

Podle předpokladu by autobusy mohly komplexem začít jezdit ve druhém pololetí příštího roku, to však podle mluvčího předpokládá, že se podaří vyřešit opatření zajišťující, aby linka jezdila pravidelně i v době četných omezení provozu v tunelech.

„Ve chvíli, kdy práce na projektu postoupí do fáze, kdy bude zřejmé, že zahájení provozu zmíněné linky nic nebrání, bude projekt se všemi parametry podrobně představen vedením hlavního města a panem náměstkem (Zdeňkem) Hřibem (Piráti) na tiskové konferenci,“ zakončil mluvčí.

Tunelový komplex Blanka byl otevřen v roce 2015. Následně se začalo debatovat o tom, zda by jím měly autobusy MHD projíždět. V roce 2017 dopravní výbor pražského magistrátu rozhodl, že v tunelech městského okruhu linky MHD jezdit nebudou. Důvodem byla mimo jiné bezpečnost, ekologie nebo nesouhlas některých dotčených městských částí.