V pražském domě se zabarikádoval muž, hrozil výbušninami

Autor:
  22:55aktualizováno  22:55
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Pražští policisté zasahovali v ulici Starodubečská, kde byl v domě zabarikádovaný muž. Vyhrožoval zbraní a výbušninami. Na místě byla zásahová jednotka a policejní vyjednavač, informovali policisté na síti X. Podle policejního mluvčí Richarda Hrdiny byl zásah úspěšný a muž dobrovolně vyšel ven.
Policie zasahuje u zabarikádovaného muže v Praze. (20. května 2026)

Policie zasahuje u zabarikádovaného muže v Praze. (20. května 2026) | foto: Jiří MeixneriDNES.cz

Pražští policisté zasahují v ulici Starodubečská, kde je se v domě...
Policie zasahuje u zabarikádovaného muže v Praze. (20. května 2026)
Policie zasahuje u zabarikádovaného muže v Praze. (20. května 2026)
Policie zasahuje u zabarikádovaného muže v Praze. (20. května 2026)
6 fotografií

„Zásah byl úspěšný a muž z domu dobrovolně vyšel. Nyní je v rukou policie,“ sdělil redakci iDNES.cz Hrdina.

Muž (ročník 1984) po bezmála dvou hodinách sám dobrovolně opustil dům a byl policisty zajištěn. Dále bude předán pražské záchranné službě a převezen do nemocnice na vyšetření.

Prozatím nebyly uvnitř domu nalezeny zbraně ani výbušniny. Nikomu tak nehrozí žádné nebezpečí, napsala na síti X policie. Během zásahu byla ulice neprůjezdná.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.