Úpravy za téměř dvě miliardy. Národní divadlo zahajuje rekonstrukci Nové scény

„Rekonstrukce Nové scény Národního divadla, která dnes začíná, vyvrací řeči, že Babišova vláda chce škudlit na kultuře,“ řekl při zahájení Klempíř.
Rekonstrukce nezmění vnější vzhled budovy. Zachová také všechny původní architektonicky hodnotné vnitřní prostory. Zrenovovat se mají zejména obklady ze zeleného serpentinu, točité schodiště nebo velkorysý světelný objekt od Pavla Hlavy a Jaroslava Štursy.
Stejně mají stavbaři postupovat u pláště budovy, který se skládá ze 4000 skleněných obrazovek
Důvodem rekonstrukce je to, že původní záměr stavby nepočítal s divadelním provozem a architektonické řešení tak bylo i ve své době kompromisem.
Nová scéna po rekonstrukci návštěvníkům nabídne variabilní uspořádání jeviště i hlediště v multifunkčním sále s kapacitou až 500 míst s použitím soudobých moderních divadelních technologií a proměnnou akustikou.
Ve vedlejší budově ND získá ještě jeden komorní divadelní sál, zkušebnu a nové prostory se zázemím pro doprovodné edukační programy. V přízemí vznikne také nová kavárna, která propojí divadlo s náměstím Václava Havla. Technologická modernizace obou budov má vést k energetickým úsporám a ke snížení provozních nákladů i zátěže životního prostředí.
Vyhodnocení tendru a vyhlášení vítěze zdrželo podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), které zpochybnilo vyloučení sdružení firem Geosan Group a Avers.
Podle verdiktu úřadu ale ND jako zadavatel postupovalo správně, rozhodnutí počátkem února potvrdil předseda ÚOHS Petr Mlsna. ND vzápětí za vítěze a zhotovitele rekonstrukce určilo sdružení firem Metrostav DIZ, OHLA ŽS a Trigema s nabídkou 1,8 miliardy korun bez DPH. Jednou z podmínek tendru byla maximální cena 2,3 miliardy korun včetně DPH.