Praha nebude na Petříně kácet stromy ani stavět veřejné toalety. Nepočítá ani s restaurací

PRAHA Pražský magistrát nebude na Petříně kácet stromy a nebude pokračovat v plánu vybudování veřejných toalet. Zároveň si nechá vypracovat komplexní studii možných proměn Petřína. Pro vedení města ji vypracuje Institut plánování a rozvoje (IPR). Na setkání s občany to v pondělí řekli náměstci primátora Petr Hlaváček (za TOP 09) a Petr Hlubuček (STAN). Proti záměru vybudování toalet se postavili místní obyvatelé. Městu vytýkali také podle nich plánované kácení.

Radní znovu projednají projekt zamýšlených toalet ve Velké strahovské zahradě, jejichž součástí mělo být zázemí pro zahradníky. Původní souhlasné usnesení bude revokováno. „S revokací počítáme, protože projekt rada schválila a byl i vybrán zhotovitel. Já navrhnu revokaci,“ řekl Hlubuček. Ten rovněž slíbil, že se na Petříně nebude kácet. „Pokud tam nějaké bude, tak to bude pouze z bezpečnostních důvodů,“ dodal. Se stavbou restaurace, kterou městu lidé vytýkali, podle Hlubučka město nepočítá. „A to na žádném místě,“ řekl.



Hlaváček řekl, že město nechá udělat dokument, který by se zabýval všemi projekty, o kterých město na Petříně uvažovalo. Následně by se uskutečnila diskuse s obyvateli, památkáři a všemi dotčenými orgány. „Provedli bychom společnou debatu o cílovém stavu a pokusili se z výšky dostat k detailu. Myslím, že jsme nyní zaseknutí na některých paradigmatech. Nastavíme cílový charakter a půjdeme hlouběji do jednotlivých projektů,“ řekl Hlaváček. „Dohodneme se, které projekty jsou nekonfliktní a které jsou problematické a bude na nich potřeba ještě pracovat,“ dodal.

Lidé si nejvíce cení klidu a přírody

Radní Prahy 1 Petr Kučera (Zelení) na úvod setkání řekl, že si radnice nechala udělat anketu a vyšlo z toho, že lidé si nejvíce cení klidu, přírody nebo vyhlídek. Z toho, co jim vadí, je pak velké seskupování lidí, provoz a negativní zásahy do zeleně. „Často ale lidé uváděli, že je Petřín zanedbaný, že tam je nesloužící mobiliář,“ řekl Kučera s tím, že část lidí uvedla, že by přivítala nové vodní prvky, jako třeba pítka.

Místní obyvatelé v diskusi kromě výtek směřovaných na zmíněnou stavbu toalet také apelovali na to, že na Petříně žijí vzácné druhy živočichů, mezi nimiž je například strakapoud prostřední, které je třeba chránit. Často uváděli, že přírodu je potřeba chránit, neboť Petřín je posledním místem, kam mohou chodit místní relaxovat.