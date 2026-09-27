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Požár v pražských Nuslích. Jednoho člověka zachraňovali přímo z hořícího bytu

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  19:29aktualizováno  19:32
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ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

V panelovém domě v pražských Nuslích vypukl v neděli večer požár. K události v Kotorské ulici vyjížděli hasiči kolem 18:00 a vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Oheň zasáhl byt v sedmém podlaží a rozšířil se také o patro výše. Hasiči evakuovali několik lidí, jeden člověk se lehce zranil. Po 18:30 se podařilo požár lokalizovat.

V současné chvíli probíhá evakuace lidí z vyšších pater budovy. V místě je omezený provoz a předpokládáme, že omezení v okolí potrvá ještě přibližně hodinu. Příčinu události zjišťujeme,“ uvedla pro portál iDNES.cz mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.

Záchranáři ošetřili jednoho člověka s lehkým zraněním. „Jeden pacient utrpěl menší popáleninu prvního stupně na horní končetině. U dalších deseti lidí jsme prověřovali, zda se nenadýchali kouře, výsledek byl negativní,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.

Hasiči přímo z hořícího bytu zachránili jednoho člověka a předali ho zdravotníkům. Po 18:30 oznámili, že požár lokalizovali, a zastavili tak jeho další šíření.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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