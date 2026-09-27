V současné chvíli probíhá evakuace lidí z vyšších pater budovy. V místě je omezený provoz a předpokládáme, že omezení v okolí potrvá ještě přibližně hodinu. Příčinu události zjišťujeme,“ uvedla pro portál iDNES.cz mluvčí Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy.
Záchranáři ošetřili jednoho člověka s lehkým zraněním. „Jeden pacient utrpěl menší popáleninu prvního stupně na horní končetině. U dalších deseti lidí jsme prověřovali, zda se nenadýchali kouře, výsledek byl negativní,“ uvedl pro iDNES.cz mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
Hasiči přímo z hořícího bytu zachránili jednoho člověka a předali ho zdravotníkům. Po 18:30 oznámili, že požár lokalizovali, a zastavili tak jeho další šíření.
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