Praha zkulturní Smetanovo nábřeží. Odstraní betonové bariéry, nahradí je stromky a v noci vpustí auta

Praha Pražský magistrát nechal ze Smetanova nábřeží odstranit betonové zábrany. Prostor od křižovatky s ulicí Národní k ústí Divadelní bude provizorně vydlážděn. Řidiči pak budou moci vjet na nábřeží v noci od 22:00 do 06:00. Novinářům to v pondělí řekli náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě) a starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN).

Nábřeží bude ve směru od Národního divadla neprůjezdné do 30. září. O případných dalších úpravách bude magistrát s radnicí Prahy 1 jednat. Značení se změní v úterý 9. června večer, nejpozději ve středu ráno. Nyní musí řidiči uzavřený úsek objíždět Divadelní ulicí.

Nábřeží mezi kavárnou Slavia na křižovatce s Národní třídou až k ústí Divadelní ulice zavřelo město v druhé polovině května jako podporu podnikatelům postiženým opatřeními proti koronaviru. Na silnici vznikly restaurační zahrádky. Pro řidiče jedoucí po nábřeží od Karlových lázní k Národnímu divadlu se nic nezměnilo.

Omezení dopravy na Smetanově nábřeží vyvolalo v uplynulých týdnech odpor magistrátní opozice a také vedení Prahy 1. „Byli jsme proti tomu, aby se takto jednostranně uzavřela část nábřeží a doprava se svedla do obytné zóny. Zklidňovat dopravu chceme tam, kde lidé skutečně bydlí. Zároveň jsme kritizovali estetickou stránku těmi žluto-černými bloky, což nám nepřišlo důstojné pro památkovou rezervaci,“ řekl Hejma.

Na silnici tak nově budou květináče se stromky a chodník bude prodloužen až ke kolejím. Město použije provizorní skládací obrubníky, uvnitř kterých bude dlažba. „Během zítřka bude posunut obrubník a květníky se zelení a bude to vypadat důstojněji,“ řekl Scheinherr.



Magistrát společně s městskou částí zahájí jednání o budoucí podobě nábřeží. Zda bude trvale uzavřeno, zatím nebylo rozhodnuto. Jasné je pouze to, že se upraví tramvajové zastávky. Nové budou ve směru z Podskalí u Žofína a u Karlových lázní.

Nábřeží by mohlo být zkušebně v budoucnu uzavíráno o víkendech. „Já osobně si myslím, že nejlepší je na víkendy uzavřít celé nábřeží a využít to ke kulturním akcím, ale zdůrazňuji, pouze o víkendech,“ řekl europoslanec a předseda pražských zastupitelů Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) Jiří Pospíšil.

První městská část do budoucna plánuje zpřístupnění průchodů v nábřežních zdech, takzvaných čapadel, které jsou z Divadelní ulice a z ulice Karolíny Světlé. V případě toho z Divadelní je podle Hejmy již dohodnuto, že se otevře. Mohlo by se tak stát už v nejbližších dnech, přesný termín ale neřekl. Čapadlo z ulice Karolíny Světlé je zasypáno. „To by bylo spojeno s revitalizací takzvaného Anenského trojúhelníku,“ řekl.

Nábřeží bylo loni na podzim kvůli opravě tramvajových kolejí více než dva týdny uzavřeno a paralelně platila i uzavírka na Malé Straně. Město podle tehdejších vyjádření chtělo uzavřením získat data k případnému dlouhodobému omezení dopravy na obou březích Vltavy. O omezení se v metropoli mluví již dlouho. Podle jeho zastánců do centra města a okolí řeky nepatří tranzitní doprava. Odpůrci zase tvrdí, že není možné průjezd omezit dřív, než budou dokončeny oba pražské okruhy.