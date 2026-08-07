Marek Ztracený ovládne Letnou
Když Marek Ztracený v roce 2023 třikrát vyprodal fotbalový stadion v pražském Edenu, asi málokoho napadlo, že jeho příští koncertní kroky povedou na Letnou. Na tu Letnou, kde kráčely dějiny českého národa sametovou revolucí, a také tu Letnou, kde hráli Rolling Stones, Michael Jackson a Elán.
Na diváky čeká podle pořadatelů velkolepá dvouhodinová show s hity ze Ztraceného osmnáctileté kariéry.
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Megakoncert Marka Ztraceného hlásí téměř vyprodáno. Kapacitu ale neprozradí
Co si vzít s sebou na koncert?
Na Letenské pláni naproti fotbalovému stadionu Sparty vyrostl obrovský koncertní park s konstrukcemi pro pět tribun na sezení, prostor pro stání i samotné pódium. Přesné množství prodaných vstupenek zatím není známo. „Kapacitu koncertu necháme jako překvapení pro naše fanoušky, ať to vidí na vlastní oči. A bude to veliké,“ uvedla zpěvákova manažerka Simona Krajczy. Odhaduje se, že to bude něco kolem 70 až 80 tisíc.
Podle oficiálních údajů se areál otevře v 16:30, pokud vše půjde hladce, je podle Simony Krajczy možné, že by se otevřelo ale i o něco dřív. Jako předskokanka se pak od 18:45 představí Martina Pártlová se svou kapelou. Od 19:30 pak nastoupí DJ, který má za úkol diváky rozjet, samotný koncert začne ve 20 hodin.
Ohňostroj je zrušen
Z celého koncertu bude pořízen televizní záznam. Kdy a kde bude záznam odvysílán, však zpěvák zatím neprozradil. Na svých sociálních sítích včera ale uvedl, že se nakonec po úvahách rozhodli s týmem zrušit původně plánovaný ohňostroj na závěr koncertu. „Pravda je taková, že v parku na Letenské pláni běhá spousta psů a žije spousta zvířat. Kousek od nás bydlí lidi, jsme v úplném centru města, navíc je extrémní sucho a chci být rozumný,“ dodal ve videu Ztracený.
Doprava bude posílena, ale přijďte včas!
Pochod hrdosti zamíří na Štvanici
Koncert Marka Ztraceného ale není jediná mega akce v Praze, která se v následujících dnech koná. Davy se do ulici vydají i během sobotního Pride Parade. Průvod je jedním z tradičních vrcholů festivalu Prague Pride.
Účastníci se začnou scházet od 11:00 v dolní části Václavského náměstí, kde bude připravené pódium s DJ Janem Witekem, který se postará o hudební doprovod i úvodní informace. Na místě bude možné vyrobit si transparent, nechat se nalíčit v duhových barvách nebo doplnit zásoby pitné vody z přistavené cisterny. Samotný průvod vyrazí v poledne.
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Na pražském Střeleckém ostrově začal festival LGBT+ lidí Prague Pride
Letošní ročník přinese změnu trasy. Průvod každoročně končil právě na Letenské pláni, kde se ale tou dobou bude likvidovat areál po koncertu Marka Ztraceného. Účastníci Pride Parade tedy vyrazí ze spodní části Václavského náměstí, odkud se vydají směrem přes ulici Na Příkopech, přes náměstí Republiky a Celetnou na Staroměstské náměstí. Odtud bude průvod pokračovat Pařížskou ulicí, po Dvořákově nábřeží a Nábřeží Ludvíka Svobody až na Těšnov a následně na ostrov Štvanice. Po celé trase nebude chybět hudba z takzvaných Sky Stages rozmístěných podél průvodu.
Cílem průvodu je Pride Park na Štvanici, kde bude připraven celodenní program až do 22:00. Návštěvníci se mohou těšit na živou hudbu a vystoupení na pěti pódiích, pestrou nabídku občerstvení i doprovodný program. Organizátoři uvádějí, že akce je vhodná také pro rodiny s dětmi, bezbariérově přístupná a otevřená i návštěvníkům se psy.
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