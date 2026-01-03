Tak jako každý rok přinese i ten letošní desítky projektů v dopravní infrastruktuře – dotknou se cestujících v městské hromadné dopravě (MHD), cestujících ve vlacích i motoristů.
Opravy městských komunikací
Městská firma Technická správa komunikací (TSK) plánuje pro rok 2026 několik zásadních projektů. Mezi nejrozsáhlejší patří generální rekonstrukce Kbelské ulice a dokončení náročných oprav na posledním úseku Ďáblické ulice mezi křižovatkami se Žernoseckou a Střelničnou.
Ve druhé polovině roku by měla také začít kompletní rekonstrukce Evropské ulice mezi Veleslavínem a Vokovicemi a v plánu je rovněž druhá fáze oprav v Plzeňské ulici.
Známá je zatím jen část všech oprav – zveřejnění delšího seznamu lze od TSK očekávat v průběhu ledna i v součinnosti s pražským dopravním podnikem.
Pokrok na Pražském okruhu
Ředitelství silnic a dálnic chystá na území hlavního města čtyři významné projekty, všechny spojené s výstavbou Pražského okruhu.
Východ města
Už letos začaly přípravy na propojení stávající části Pražského okruhu na východě města s jeho současným koncem u dálnice D1. ŘSD v souvislosti se stavbou nové dálnice počítá i s úpravou stávajícího úseku. Více než tři kilometry dlouhou komunikaci na Černém Mostě i mimoúrovňovou křižovatku s dálnicí D11 proto čeká modernizace a rozšíření.
První fáze rekonstrukce běží už od srpna – stavaři zesilují konstrukci mostu přes Počernický rybník – v příštím roce pak kromě rozšíření počítají také s instalací protihlukových stěn. Oprava přemostění by měla být hotová v roce 2027, navazující úsek pak o rok později.
Západ města
Rozsáhlé opravy a modernizace se dotknou i druhé existující části Pražského okruhu. ŘSD v roce 2026 plánuje zahájit rozsáhlou rekonstrukci mimoúrovňové křižovatky okruhu s dálnicí D5 na západě Prahy, jejímž cílem je zvýšení kapacity.
V příštím roce by také na Pražském okruhu měla začít výstavba zcela nové mimoúrovňové křižovatky Aviatická nedaleko Letiště Václava Havla. Právě z ní bude po dokončení vycházet dálnice D7 a bude odtud pokračovat severní část Pražského okruhu.
Praha hledá zhotovitele tramvajové tratě na Strahov, stavba vyjde na miliardu
Rekonstrukce uzavře Floru a Hradčanskou
V systematické obnově pokračuje i Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP), který se zaměřil na stanice metra. V roce 2026 uzavře hned dvě z nich na lince A.
Stanice Flora bude mimo provoz od začátku února na přibližně deset měsíců. Obdobně dlouhá rekonstrukce čeká od srpna stanici Hradčanská. Kompenzací těchto omezení bude březnové znovuotevření opravené stanice Českomoravská na lince B.
Stavby minimálně dvou nových tramvajových tratí
Dokončené projekty
Ne všechny chystané změny budou znamenat omezení. Na jaře se otevře Dvorecký most mezi Zlíchovem a Podolským nábřežím, což zásadně ovlivní vedení několika linek MHD. V létě pak znovu začne jezdit opravená lanovka na Petřín.
DPP již dříve avizoval ambiciózní plán na rozšíření tramvajové sítě. V roce 2026 počítá se zahájením stavby minimálně dvou nových tratí – spojení Malovanky se strahovskými kolejemi a prodloužení dráhy z Libuše na Nové Dvory. Zahájit by také měl výstavbu tratě procházející areálem nákladového nádraží na Žižkově.
Současně bude po celý rok pokračovat uzavírka trati okolo Národního muzea, související se stavbou tramvajové dráhy přes Václavské náměstí.
Dvorecký most řádně zahýbá MHD v Praze. Tramvaje změní trasy, přibude autobus
Modernizace tratě do Kladna i do Berouna
Správa železnic pokračuje v několika zásadních projektech. V návaznosti na dokončenou rekonstrukci trati v Holešovicích hodlá zahájit rozsáhlou modernizaci tratě z Ruzyně do Kladna (projekt S-15), která zahrnuje zdvoukolejnění a elektrifikaci.
Celý rok 2026 budou také pokračovat práce na rekonstrukci smíchovského nádraží a přilehlých tratí. Od července do konce srpna bude trať do Rudné zkrácena a vlaky budou odjíždět z provizorní stanice na Zlíchově. S komplikacemi musí počítat i cestující na hlavní trati do Berouna – od poloviny února do poloviny prosince poběží další etapa modernizace.