Praha od 1. ledna 2026 definitivně ukončí dosavadní výjimku, která umožňovala vozidlům s registračními značkami začínajícími písmeny „EL“ parkovat zdarma ve většině zón placeného stání. Tímto opatřením město podporovalo přechod Pražanů na čistší formy pohonu.
Zůstane jediná výhoda
Červnové rozhodnutí magistrátu tak majitelům i těchto vozů nově uložilo povinnost si do konce letošního roku opatřit oprávnění k parkování v zónách. Stejně jako doposud u vozů se spalovacími motory, i to u bezemisních či nízkoemisních aut bude platit jen v konkrétních lokalitách a ne plošně po celé Praze.
Terminologie
Praha v metodice využívá dvě skupiny ekologičtějších vozidel:
Určitá výhoda zůstane jen takzvaným bezemisním vozům, tedy těm s pohonem na elektřinu či vodík. Jejich majitelé budou za parkovací oprávnění platit pouze poloviční částky oproti běžnému ceníku.
Hybridní vozy však o výhody přijdou zcela. Výše poplatku za parkovací oprávnění bude podle nových pravidel stejná jako u běžných vozů.
Parkování i ceny podle bydliště
Parkovací oprávnění, která si budou muset majitelé ekologičtějších vozů pořídit, budou vázaná na oblast trvalého bydliště nebo sídlo podnikání. Bez adresy v Praze je nebude možné pořídit.
Zóny placeného stání v Praze
Systém zón placeného stání v hlavním městě se dělí do tří kategorií:
Konkrétní podmínky a časové limity vždy upravují dodatkové tabulky instalované na počátku každé zóny.
Ceny za parkování v jednotlivých oblastech jsou stanoveny jednotně v celé Praze. Platí pro parkování v modrých a fialových zónách. Poplatky za parkování pro podnikatele či majitele nemovitostí jsou výrazně vyšší, stejně jako poplatek za každé další auto.
|Druh
|Roční
|Pololetní
|Čtvrtletní
|Obyvatel
|1200
|600
|300
|Podnikatel
|7 000
|3 500
|1 750
Slevu mají občané starší 65 let a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP-P, kteří za první vozidlo platí 360 korun ročně.
Některé městské části (Praha 5, 8, 9, 10 a 18) umožňují zakoupení oprávnění pro zmenšenou zónu v okolí bydliště za poloviční cenu. Cílem opatření je snížit dopravní zátěž způsobenou krátkými přesuny vozidel.
Pro bezemisní vozy zavádí magistrát ještě jednu možnost, která má pomoci zachovat jednu z dosavadních výhod – roční oprávnění za 24 000 tisíc korun, které umožní neomezené parkování ve většině zón po celém městě.
Žádat jde o osobně i online
Elektromobily budou mít stále nárok na slevu. Majitelé nízkoemisních a bezemisních vozů ale musí žádost podat do konce roku. Existují dva způsoby, které jsou stejné jak u rezidentů, tak u podnikatelů či majitelů nemovitostí:
- osobně na výdejně parkovacích oprávnění podle trvalého bydliště (poplatek 100 Kč, vyřízení i na počkání),
- online prostřednictvím klientské zóny (bez poplatku, úřady však žádosti zpracovávají v úředních hodinách, takže vyřízení může trvat déle).
Evidence podmínkou slevy
Bezemisní vozidla musí být pro získání slevy registrována v evidenci. Zda je auto vedené jako bezemisní, lze ověřit v parkovacím portálu, kde lze vůz v případě potřeby rovnou registrovat. Magistrát uvádí, že vozy zakoupené do 19. listopadu 2025 by měly být již zapsány.
Záznam je kromě získání slevy při dlouhodobém oprávnění nutný také pro krátkodobé stání. Při platbě online se pak poloviční sleva automaticky odečte. Fyzické automaty zlevněné lístky vydávat nebudou.
Konec série odkladů
Rozhodnutí o zpoplatnění parkování aut se značkou „EL“ magistrát posunul několikrát. Opatření mělo původně začít platit už v lednu 2024, Praha však rozhodla o ročním odkladu. Termín následně odložila na červen 2025 a jen pár dní před ním znovu na leden 2026.
Město už několik let zároveň připravuje rozsáhlou úpravu celého systému parkovacích zón. Plán zahrnuje například zavedení menších oblastí s výhodnějšími cenami, parkovací karty pro návštěvníky či povolenky pro zásobování.