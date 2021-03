Praha plánuje výrazně omezit dopravu po nábřežích. Smět tam budou jen místní

PRAHA Pražský magistrát začal v souvislosti s úpravami Smetanova nábřeží připravovat nový dopravní režim, který výrazně omezí automobilovou dopravu na obou březích Vltavy. Řidiči odjinud tudy budou mít zakázaný průjezd.

Podle zjištění serveru iDnes.cz by omezení by mělo platit pouze pro „nemístní“ řidiče, kteří Smetanovo nábřeží, Křižovnickou, Malostranské náměstí a Karmelitskou používají k přesunu do jiných částí města. Vedení Prahy chce kontrolovat jednotlivá vozidla pomocí monitoringu registračních značek.



Opatření by tak zasáhlo převážně ty, kteří skrz centrum projíždějí třeba z Karlína na Smíchov. Radní také zvažují povolit průjezd těm, kdo si v oblasti zaplatí krátkodobé stání na fialových a oranžových zónách.

Vedení města si od omezení dopravy slibuje především zrychlení osmi tramvajových linek, které tudy projíždějí, a lepší využití veřejného prostranství podél řeky a v historickém centru. Nový režim by také měl snížit hluk, emise a zvýšit bezpečnost pro chodce.

Odborník z Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze Zdeněk Lokaj ale vnímá návrh skepticky. „Dlouhodobě říkám, že není možné řešit pouze jednu část. Doprava se chová jako kapalina, a když ji někde ucpete, tak se vám projeví někde jinde,“ říká. „Problém je v tom, že není dostavěná základní infrastruktura, to znamená městský okruh, pokračování tunelového komplexu Blanka směrem na Balabenku a do Štěrbohol,“ dodává.