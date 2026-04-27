Na Žižkově zazněly dva výstřely. Z okna domu střílel silně opilý muž

  18:39
Dva výstřely se ozvaly dneska odpoledne na pražském Žižkově. Jak policie zjistila, pálil z okna domu silně opilý muž. Rány vyšly z flobertky. Okolnosti i motiv činu dál zjišťují kriminalisté.

„V ulici Buková muž narozený roku 1992 vystřelil dvakrát z okna pistolí typu flobert,“ sdělil na dotaz redakce iDNES mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Policie zasahovala u muže v Praze, který dvakrát vystřelil z okna domu. (27. dubna 2026)
Policie zasahovala u muže v Praze, který dvakrát vystřelil z okna domu. (27. dubna 2026)
Policie zasahovala u muže v Praze, který dvakrát vystřelil z okna domu. (27. dubna 2026)
Policie zasahovala u muže v Praze, který dvakrát vystřelil z okna domu. (27. dubna 2026)
Policie muže už zadržela. „Dechová zkouška prokázala 3,5 promile alkoholu,“ dodal mluvčí.

Motiv a okolnosti činu policie zjišťuje, stejně tak i jeho právní kvalifikaci. Při incidentu se nikdo nezranil.

Ulice Buková v Praze (orientační bod)

Ulice Buková v Praze (orientační bod)

