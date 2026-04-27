„V ulici Buková muž narozený roku 1992 vystřelil dvakrát z okna pistolí typu flobert,“ sdělil na dotaz redakce iDNES mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Policie muže už zadržela. „Dechová zkouška prokázala 3,5 promile alkoholu,“ dodal mluvčí.
Motiv a okolnosti činu policie zjišťuje, stejně tak i jeho právní kvalifikaci. Při incidentu se nikdo nezranil.
Ulice Buková v Praze (orientační bod)
