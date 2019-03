Praha povolila exhumaci ostatků Zdeny Mašínové starší. Dohodla se s její dcerou

Praha Praha se domluvila se Zdenou Mašínovou mladší na vyzvednutí ostatků její matky na Ďáblickém hřbitově. Nyní město začne dohledávat nutné dokumenty a poté vyřídí povolení k exhumaci. Kdy přesně by se mohla exhumace uskutečnit, zatím není jasné. Novinářům to v pondělí řekli představitelé města a Zdena Mašínová mladší.

Magistrát původně vyzvednutí ostatků odmítl s odůvodněním, že není možné bez prověření možností, jak by se postupovalo. Zdena Mašínová starší, která byla vězněna nacisty i komunisty, byla pohřbena do hromadného hrobu.

„Já slovy nemohu vyjádřit vděk všem, co se o to zajímají a chtějí se o to zasloužit. Je to pro mě ohromný den a zážitek a jsem ráda, že v mém věku jsem se tohoto dočkala,“ řekla Mašínová. Poté, co budou ostatky její matky vyzvednuty, bude Zdena Mašínová starší pohřbena v rodinné hrobce v Lošanech na Kolínsku.

„Paní Mašínová by si přála vědět, kde leží ostatky její maminky a přála by si je vyzvednout. My jsme se dohodli, že se o to pokusíme a dohodli jsme se na prvních krocích, které je potřeba udělat,“ řekla pražská radní Milena Johnová (Praha Sobě).

Magistrát tak začne shromažďovat všechny dostupné dokumenty a informace. Následně požádá o povolení k exhumaci, a to například i proto, že Ďáblický hřbitov je kulturní památkou. Postup bude řešit magistrátní pracovní skupina. Podle předsedy zastupitelů Prahy Sobě a starosty Prahy 7 Jana Čižinského budou po celou dobu přítomni odborníci z řad historiků a archeologů. Dokumenty chce mít město shromážděno v řádu týdnů. „V řádu měsíců potom požádáme o exhumaci,“ dodal Čižinský.

Praha bude chtít prozkoumat i další hromadné hroby v Ďáblicích. Předseda TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil řekl, že na hřbitově může být v masových hrobech dalších až 200 obětí.

Mašínová starší v době soudního procesu s Miladou Horákovou organizovala podpisovou petici za její omilostnění. V listopadu 1953 byla zatčena za odbojovou činnost svých synů. Ve vykonstruovaném procesu byla odsouzena na 25 let žaláře za údajnou velezradu a špionáž. Byla umístěna do tábora nucených prací v Pardubicích, kde v roce 1956 zemřela.

Ďáblický hřbitov vznikl před první světovou válkou. Nachází se na něm čestná pohřebiště obětí první světové války a rovněž obětí nacistické a komunistické diktatury. V hromadném hrobě tam byl pohřben také páter Josef Toufar, jehož ostatky byl před několika lety vyzvednuty a následně pohřbeny v Číhošti.