V Suchdole hoří truhlárna a sklad, silnici zavřeli. Nevětrejte, apeluje policie

Autor: ,
  13:16aktualizováno  13:31
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...

Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června 2026) | foto: Lukáš Hron, Mobil.iDNES.cz

Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a skladu v Kamýcké ulici. (27. června...
11 fotografií
Pražští hasiči likvidují požár truhlárny a dvou skladů v Kamýcké ulici. Původně vyhlášený druhý stupeň požárního poplachu zvýšili na třetí ze čtyř. Policie kvůli ohni evakuovala obyvatele vedlejšího domu a lidi v přilehlé oblasti vyzývá, aby nevětrali.

„Kamýcká je zavřená od autobusové zastávky V Sedlci, a to dolů ke kruhovému objezdu s Roztockou,“ uvedl z místa reportér iDNES.cz.

„V Suchdole jezdí policejní auto a varuje lidi, aby nevětrali, zavřeli okna a nevycházeli ven,“ dodal.

Podle mluvčího hasičů Miroslava Řezáče na místo kvůli střídání zasahujících jednotek při současném vedru míří další jednotky. Zasahující hasiči si rozdělili požářiště na dva úseky a daří se jim chránit okolní objekty, uvedl.

Pod kontrolou ho hasiči podle něj ale zatím nemají. „Vypětí zasahujících hasičů je enormní. Na místě spolupracujeme s dronovou službou, která sleduje požářiště pomocí termokamery,“ dodal.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.