Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Duhový pochod v Praze začal kolem poledne. Na místě jsou tisíce lidí. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lidé přišli na letošní Prague pride v nápaditých kostýmech (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lidé přišli na letošní Prague Pride v nápaditých kostýmech. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochodu Prague Pride se účastnily tisíce lidí, včetně stoupenců Palestiny. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Hasičský vůz na pražském Staroměstském náměstí osvěžuje účastníky průvodu Prague Pride. (8. 8. 2026)
Autor: iDNES.cz
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochod Prague Pride prošel nábřežím a jeho čelo se postupně blíží Štvanici (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochodu Prague Pride se účastní tisíce lidí. Akce probíhá za zvýšeného dozoru policie. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Transparent s nápisem „No, hrozný jsme, no já vím“ odkazuje na výrok ministra zahraničí Petra Macinky, kterým odpověděl na otázku, proč nevpustil novinářku Zdislavu Pokornou na tiskovou konferenci MZV. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochodu Prague Pride se účastní tisíce lidí. Akce probíhá za zvýšeného dozoru policie. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pohled na duhový průvod z výšky. Pochodu za práva LGBT komunity se účastní tisíce lidí. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochodu Prague Pride se účastní tisíce lidí. Akce probíhá za zvýšeného dozoru policie. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochodu Prague Pride se účastní tisíce lidí. Akce probíhá za zvýšeného dozoru policie. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochodu Prague Pride se účastní tisíce lidí. Akce probíhá za zvýšeného dozoru policie. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochodu Prague Pride se účastní tisíce lidí. Akce probíhá za zvýšeného dozoru policie. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Pochodu Prague Pride se účastní tisíce lidí. Akce probíhá za zvýšeného dozoru policie. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na Štefánikově mostě stojí odpůrci LGBTQ+ komunity. (8. srpna 2026)
Autor: Tamara Pospíšilová, iDNES.cz
Na pochodu hrdosti v Praze jsou tisíce lidí. Přišli je podpořit i zástupci politických stran, jako jsou Piráti a Starostové. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
V průvodu hrdosti se objevila řada vlajek, mezi nimiž lze spatřit například českou, maďarskou či prapor samotné komunity. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lidé přihlížejí pochodu hrdosti, s nímž prochází Prahou několik tisíc lidí (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Lidé přihlížejí pochodu hrdosti, s nímž prochází Prahou několik tisíc lidí. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Duhový pochod prochází centrem Prahy, účastní se ho tisíce lidí. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na pochodu hrdosti v Praze jsou tisíce lidí. Přišli je podpořit i zástupci politických stran, jako jsou Piráti a Starostové. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride. Dorazil po trase z Václavského náměstí do cíle na ostrově Štvanice. Na cíl trasy i bezpečnost v ulicích po celou dobu dohlížely stovky policistů. Na Štvanici nyní startuje hlavní festivalový program. Zdenek Hřib. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Na pochodu hrdosti v Praze jsou tisíce lidí. Přišli je podpořit i zástupci politických stran, jako jsou Piráti a Starostové. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Duhový pochod prochází centrem Prahy, účastní se ho tisíce lidí. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA
Duhový průvod na podporu práv LGBT+, kterým v sobotu vrcholí festival Prague Pride. (8. srpna 2026)
Autor: Michal Růžička, MAFRA