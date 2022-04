Nadávali jsme na Krnáčovou, ale byla lepší než Hřib. Magistrát je v rozvalu, říká exprimátor Svoboda

Pro Svobodu by to znamenalo návrat: post „šéfa“ Prahy zastával už mezi lety 2010 a 2013. Z té doby má ještě „škraloup“ z kauzy projektu OpenCard, kvůli kterému se o něj opět zajímají soudy. Vyšetřování kauzy se totiž protáhlo, když Poslanecká sněmovna Svobodu v roce 2018 nevydala k trestnímu stíhání, letos si už Svoboda o vydání úspěšně požádal sám. Další obžalovaní ve stejné věci byli už v minulosti osvobozeni.

Osmasedmdesátiletý gynekolog zároveň od roku 2013 vykonává funkci poslance, od letoška vede sněmovní výbor pro zdravotnictví. Posledních dvanáct let je pražským zastupitelem. V rozhovoru pro Lidovky.cz vysvětluje, že tlaky na to, aby do boje o primátorské křeslo šel, byly obrovské. V Praze očekává tvrdou kampaň i proti kolegům z vládních stran: Pirátů a Starostů.