14:48 , aktualizováno 14:48

Libeňský most vstoupil do své nové éry. Konečně začala stavba nosné konstrukce první nové části soumostí, konkrétně té nejblíže Palmovce, tedy mostu přes Voctářovu ulic, tzv. inundační most a také přemostění Štorchovy ulice. Stavba už má hotové základy a mohla začít růst do výšky.