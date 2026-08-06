Praha se probudila do nejteplejšího rána v Česku

„Ranní teploty jsou dnes nejvyšší ve středních Čechách a během rána se oteplilo hlavně v Praze,“ uvedli meteorologové na sociálních sítích.
Na vině podle nich byla zatažená obloha.
Zatímco Morava ve 3 hodiny ráno podle přiložené mapy ukazovala příjemných 16 až 18 stupňů, Praha a prstenec kolem ní osciloval kolem 23 stupňů. V severovýchodní části pak teploměr stoupl na 25,2 stupně Celsia, na jihu metropole bylo přes 24 stupňů.
Stejně vysokou teplotu během noci na čtvrtek zaznamenalo měření pouze na Olomoucku.
Během čtvrtka ale meteorologové čekají, že obloha zůstane zatažená až oblačná. Na mnoha místech v Česku se objeví přeháňky a bouřky, místy i silné.
K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnosti ubývat. Na Moravě a ve Slezsku bude zpočátku jasno až polojasno, během odpoledne a večera však od západu přibude oblačnosti a místy se přidají přeháňky a bouřky, ojediněle i silné. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 27 až 32 °C, ve východní polovině Moravy a Slezska ještě na 32 až 37 °C.