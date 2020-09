Praha na semaforu zčervenala, o víkendu přesto lákala na masové akce. Nemáme pravomoc je rušit, tvrdí magistrát

Praha Přestože se Praha na semaforové mapě zbarvila červeně, organizátory to v uskutečnění dlouho naplánovaných velkých akcí o uplynulém víkendu nezastavilo. Magistrát hlavního města říká, že nemá právo jejich konání rušit. Hygiena se k dotazům serveru Lidovky.cz nevyjádřila.

Praha si užívala poslední slunný víkend bez zábran, a to navzdory tomu, že již v pátek avizoval primátor Zdeněk Hřib, že hlavní město na semaforové mapě od dalšího týdne zčervená.

Pražané přesto měli během posledního víkendu hned několik příležitostí, kam vyrazit za masovou zábavou. Namátkou: fotbalové zápasy Sparta - Zlín, Slavia - Teplice nebo Bohemians s Plzní, „stmelovací“ akce Zažít Prahu jinak nebo rekonstrukce bitvy na Bílé hoře, které se účastnili jak čeští, tak zahraniční návštěvníci. Akcí se v hlavním městě ale konalo daleko víc.

Organizátoři si jejich pořádání samozřejmě omluvit dokážou, podle nich dodržovali veškerá hygienická opatření, lidé měli roušky a akce proto nebyly rizikové.

„Vydali jsme opatření, která byla i nad rámec opatření do té doby vydaných vládou. Roušky, rozestupy i dezinfekce byly samozřejmostí. Účastníkům i organizátorům jsme doporučili nainstalovat si aplikaci eRouška, aby bylo v případě potřeby možné je lépe trasovat,“ uvedla pro server mluvčí spolku AutoMat Anna Kociánová, jež zaštiťuje událost Zažít město jinak. Ta si dává každoročně za cíl sblížit sousedy a oživovat veřejný prostor měst.

„Není to festival, lidé byli rozprostřeni a žádné davy se netvořily,“ dodala pro Lidovky.cz Kociánová. Zároveň ale přiznala, že někteří organizátoři událost raději zrušili. Jednalo se o ulice Krymská a Americká, kde podle ní dorazí každým rokem tisíce lidí. Co se týče řešení události s magistrátem, měl podle Kociánové on sám zájem na tom, aby se akce konaly. „Sám ten den v Praze pořádal několik akcí spojených se Dnem bez aut,“ zakončila Kociánová.



Fotografie na facebookovém profilu Zažít město jinak ale jasně ukazují, že přestože mohli mít organizátoři vůli dodržovat hygienická opatření, plně se to nepodařilo.

Na další z událostí, tedy rekonstrukci bitvy na Bílé hoře, která v letošním roce slaví kulaté čtyřicáté výročí, se na pražský Vypich podle organizátorů dostavila většina původně přihlášených. Rozdíl v návštěvnosti byl patrný u čísel, která se týkala zahraničních účastníků.

„Dvě třetiny zahraničních účastníků se odhlásily, nakonec přijelo několik skupin z Polska, Maďarska a Německa. Celkem jich mohlo být do stovky,“ řekl serveru Lidovky.cz předseda Občanského sdružení Bílá hora 1620 Milan Sýkora. S pražskou hygienou podle jeho slov nebyl žádný problém a Praha 6 jako spoluorganizátor byla pro konání akce.

„Položit“ sportovní odvětví se zřejmě snaží fotbaloví fanoušci. Dodržování opatření, která jsou dána fotbalovými kluby, nerespektuje podle anonymního zdroje (nepřál si být jmenován, ale redakce zná jeho jméno) prakticky nikdo.

Na tribuně bez roušky

„Po celou dobu pobytu na stadionu prosím noste roušky a respirátory, nezdržujte se na dobu větší než nezbytně nutnou v koridorech a dodržujte všechna ostatní hygienická opatření tak, aby nedošlo k případnému hromadnému přenosu Covid-19. Dodržujte doporučené časové harmonogramy pro vstup na stadion do jednotlivých sektorů, využívejte dezinfekční gely a mycí prostředky na WC,“ uvádí zpráva fotbalového klubu SK Slavia Praha na facebookovém profilu.

Realita však byla podle zdroje, jenž se účastnil pátečního fotbalového utkání Slavia - Teplice, diametrálně odlišná. „U turniketů měli všichni lidé roušky, protože jinak by dotyčný nebyl vpuštěn. Po průchodu turnikety je tři čtvrtě lidí sundalo a na tribunách je měla drtivá menšina,“ uvedl zdroj pro server. Poté už podle něj lidé i turnikety procházeli klidně bez jakéhokoliv zakrytí úst, členové security kontrolovali jen platnou vstupenku.

„Rozestupy neřešil nikdo, a pokud budu chtít situaci kompletně dokreslit, tak si na záchodech velká většina chlapů ani neumyla ruce,“ dodal zdroj pro Lidovky.cz.

Podle organizátora s tím však už během zápasu jde jen těžko něco dělat. „Samozřejmě jsme lidi prosili i o nošení roušek na stadionech, ale když si ji sundá na tribuně, těžko s tím něco uděláte,“ uvedl pro server Lidovky.cz tiskový mluvčí SK Slavia Praha Michal Býček.



Magistrát hlavního města podle tiskového mluvčího Víta Hofmana nemůže s pořádáním takových akcí nic udělat. „Snažili jsme se, aby byla dodržena veškerá opatření. V případě Zažít město jinak na Mariánském náměstí, kde jsme byli spolupořadateli, tak jsme lidem doporučovali, aby nosili roušky,“ uvedl Hofman. Podle něj však právo na zrušení akcí měli pouze organizátoři nebo hygienická stanice, která by je vyhodnotila jako rizikové. „Jelikož není nouzový stav, jako hlavní město nemáme pravomoc akce rušit,“ dodal pro server Hofman.

Hygienická stanice hlavního města Prahy se však, i přes několikeré žádosti ze strany serveru Lidovky.cz, k otázce pořádání takových událostí v Praze nevyjádřila.

Červená barva neboli třetí stupeň nebezpečí značí trvale narůstající nebo setrvalý trend komunitního šíření nákazy. Od pondělí tak je v hlavním městě zrušena kontaktní výuka na vysokých školách, již od pátku platí zákaz návštěv ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Roušky jsou povinné ve všech prostředcích městské hromadné dopravy a také na událostech, které přesahují 100 účastníků.