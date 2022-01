Česku totiž stále chybí jasně definovaná problematika, o kterou by vrcholnou schůzku lídrů opřela. Do Prahy tak dle informací serveru Lidovky.cz příští čtvrtek dorazí šéf Evropské rady Charles Michel, aby s českými politiky předsednické přípravy a zaměření vrcholné schůzky projednal. Jednání to nemusejí být hladká, čeští politici se v otázce předsednické akce zatím příliš neshodují.